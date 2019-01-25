Составлен рейтинг забытых в самолете вещей

Эксперты онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales составили список вещей, которые россияне чаще всего забывали на борту самолета. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Lenta.ru, передает Day.Az.

Оказалось, что чаще всего россияне оставляли на борту лайнера перчатки (в этом признались больше половины участников опроса). На втором месте оказались мобильные телефоны, а на третьем - наушники.

Также некоторые путешественники признались в том, что забывали в самолетах обувь и теплую одежду.

По словам бортпроводниц, самыми необычными находками были переноска с ребенком, сумка, набитая носками, и гигантский миньон.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook