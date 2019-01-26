История 68-летнего китайца, который выглядит как подросток

Пенсионер из Китая придерживается мнения, что молодость - это состояние души. И доказывает это на собственном примере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, в свои 68 лет Хай Хай выглядит совсем как подросток. Трудно поверить, что он родился в 1950 году, а его отец умер, когда Хай был совсем ребенком. Он воспитывался в многодетной семье с шестью братьями и сестрами. Ко всем детям мать старалась привить любовь к спорту и здоровому образу жизни - именно по этой причине, считает Хай Хай, он выглядит моложе своих сверстников.

Чтобы хорошо себя чувствовать и прекрасно выглядеть, Хай Хай висит по полчаса в день вниз головой, а также практикует йогу и медитацию.

Известность пришла к нему всего три года назад. Тогда Хай Хай взял титул "Самый современный дедушка", поучаствовав в конкурсе талантов для пожилых людей.

"Молодость - не возраст, а образ жизни. Если в вас достаточно страсти и любознательности, вы будете проживать каждый день с совершенно другим самоощущением!", - рассказал Хай Хай.

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