5 продуктов, которые ускоряют метаболизм
Day.Az со ссылкой на WomanHit.ru представляет читателям продукты, которые следует включить в свой рацион при желании ускорить метаболизм.
Цитрусовые
Как известно, витамин С просто необходим организму, кроме всех остальных полезных свойств, он ускоряет обмен веществ. Лучше отдать предпочтение грейпфрутам, поскольку они понижают сахар в крови, что способствует активному эффективному похудению.
Перец
Если вы любитель острого - вам повезло, поскольку жгучий перец способствует метаболизму. В нем содержится капсаицин, который улучшает окисление жиров в организме. Именно поэтому его рекомендуют добавлять в мясные блюда.
Рыба
Для ускорения метаболизма можно есть морскую рыбу. Она богата жирными кислотами омега-3, которые повышают уровень лептина - гормона, который влияет на сжигание калорий.
Бобовые
Включите в свой рацион чечевицу, фасоль, горох, маш и нут. В них содержится полезная клетчатка, которая улучшает пищеварение и работу кишечника. Кроме того, организм тратит больше энергии на их переваривание, а значит не делает "запасов".
Кофе
Это должен быть настоящий, хорошо сваренный черный кофе, без сливок, сахара, сиропа и подобных дополнений. На недолгий срок кофеин может повысить уровень метаболизма - в среднем от 3 до 11%. Если у вас проблемы с сердцем или сосудами, выбирайте зеленый чай - эффект такой же.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Какие животные живут дольше человека
Где делают лучшую пиццу в мире
Точный гороскоп на субботу
В Китае впервые клонировали макаку с отредактированными генами
Самолет премьера Македонии из-за непогоды сел в столице Болгарии
Bu il rekord istilər olacaq? - Alimlərdən xəbərdarlıq
США выделили на Космические силы около $12 млрд
Тяжелое ДТП в Уджаре, есть пострадавшие
Власти Пакистана смягчили визовый режим
Трамп намерен завершить шатдаун
В Екатеринбурге откроют музей тюремного быта
Тяжелое ДТП в Кюрдемире, пострадали 4 человека
Иранская журналистка рассказала о пребывании в тюрьме в США
Автор "50 оттенков серого" опубликует новый роман
Ağır yol qəzası baş verib, yaralananlar var
Стрелки часов Cудного дня оставили на прежней отметке
Браузер Edge научился распознавать фейки в Интернете
Американского боксера застрелил 12-летний ребенок
-
25 Янв. 09:35 7 082
-
25 Янв. 09:59 6 901
-
25 Янв. 07:25 6 846
-
25 Янв. 19:28 6 729
-
25 Янв. 13:55 6 310