Огромный пес прокатился на самолете как пассажир и прославился - ВИДЕО

Авиакомпания China Southern Airlines разрешила огромному псу сопровождать хозяина-инвалида в качестве эмоциональной поддержки на рейсе. Об этом сообщает Daily Mail.

Видео с большим аляскинским маламутом в салоне самолета опубликовали в соцсети Weibo, и оно моментально стало вирусным. На кадрах пес коричневого цвета спокойно сидит на пассажирском сиденье, высунув язык. Многие пользователи отметили, что были бы не против провести полет рядом с животным, которое так хорошо себя ведет.

"Я бы лучше посидел с собакой-поводырем вместо надоедливых детей, которые продолжают пинать сиденья других людей, или стариков, которые громко разговаривают", - комментировали одни. "Такой добродушный и милый пес! Я не против посидеть рядом с ним", - восхищались другие, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Представитель авиакомпании рассказал, что специальная медкомиссия разрешила аляскинскому маламуту сопровождать одного из пассажиров в полете и предоставила в качестве подтверждения соответствующие документы.

Как говорится в официальном заявлении China Southern Airline, обученным собакам, которые обеспечивают поддержку своим хозяевам, разрешено летать с ними бесплатно.

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