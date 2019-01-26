Где делают лучшую пиццу в мире

Брызжущая томатным соусом, истекающая сыром, увенчанная колечками помидоров и кусками ветчины, присыпанная пармезаном, украшенная россыпью оливок и дразнящая ароматом душицы... В мире есть тысячи мест, где пекут хорошую пиццу, но лучшими в этом деле были и остаются пиццерии, которые можно пересчитать по пальцам. Например, в Неаполе, на родине "Маргариты", или в Чикаго, где была придумана толстая пицца. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет об аутентичных местах, где готовят лучшую пиццу.

Пиццерия "Уно" (Чикаго)

Культовое место для любителей толстой, "не европейской" пиццы. Именно здесь, в пекарне "Уно" (Uno), в 1943 году была изобретена пузатая, покрытая толстенным слоем сыра и томатного соуса фирменная чикагская пицца! До сих пор не утихают споры по поводу того, кому именно пришло в голову испечь такую громадину. Одни приписывают эту заслугу бизнесмену и футбольной звезде Техасского университета Айку Сьюэллу, другие считают, что рецепт пиццы разработал шеф-повар Руди Малнати. Но факт остается фактом: толстая лепешка, заполненная килограммами отборной начинки, появилась на свет в печи "Уно", и теперь чикагцы не устают хвастаться, что их пицца бьет по популярности итальянскую. По крайней мере, в самом Чикаго.

Пиццерия "Да Микеле" (Неаполь)

Гурманы до хрипоты спорят, где именно в Неаполе можно слопать самую вкусную пиццу - уж слишком тяжело выбрать лучшее место из 12 тысяч городских пиццерий. Но большинство все же голосует за "Да Микеле" (Da Michele) - аутентичный ресторанчик с полуторавековой историей, в котором перебывала куча звезд - от Диего Марадоны до Джулии Робертс. Здесь, дерзко плюя на новомодные рецепты и прочие маркетинговые штуки, готовят только два вида пиццы - "Маринару" (с помидорами, чесноком, оливками и орегано) и всем известную "Маргариту". Народу в крохотной пиццерии помещается не много, поэтому минут 15 придется постоять на улице - с номерком в руках, обозначающим ваш заказ. Зато после этого наступает праздник желудка: пружинистая лепешка обжигает губы, моцарелла из молока буйволиц тает во рту, соус брызжет во все стороны... Ням?ням!

Пиццерия "Сперанза" (Сан-Паулу)

Если Неаполь - место, где придумали пиццу, то Сан-Паулу - город-рекордсмен по ее потреблению. Ежедневно в латиноамериканском мегаполисе съедается больше миллиона (!) пицц. Бразильские пиццерии - это гигантские залы, за столами в которых умещаются сотни человек. Сами пиццы по размеру похожи на спутниковые тарелки, в них много сыра моцарелла, ветчины и маслин, и мало - что сильно отличает их от европейских собратьев - томатного соуса, который недолюбливают здешние повара. За лучшими "Наполетано" и "Кальцоне" (пицца-конверт, начинка у которой прячется внутри) в Сан-Паулу нужно идти в "Сперанзу" (Speranza) - популярнейшую среди местного населению пиццерию, что дымит своими печами больше полувека. Туристов здесь днем с огнем не сыщешь, а вот "паулистас" (жителей Сан-Паулу) - хоть отбавляй. Так что готовьтесь не только хрустеть сырной корочкой, но и практиковать португальский.

Пиццерия "Гримальди" (Нью-Йорк)

Одна из лучших пиццерий в Нью-Йорке под названием "Гримальди" (Grimaldi's) находится прямо под Бруклинским мостом. По легенде, без пиццы, испеченной в местных печах, не мог жить Фрэнк Синатра, бравший ее с собой даже на гастроли в Лас-Вегас. Пиццерия очень популярна и среди жителей "Большого яблока", и среди туристов, поэтому перед входом в заведение частенько выстраивается длинная очередь. К счастью, у "Гримальди" в Нью-Йорке есть пара филиалов: один - на Манхэттене, другой - в Куинсе.

Пиццерия "У Баффетто" (Рим)

В неприметную дверь в здании с подслеповатыми окнами ежедневно входят сотни человек. Почти всегда приходится стоять в очереди. Но ради пиццы дедушки Баффетто стоит закрыть глаза на неудобства, ведь его "Маргарита", тесто для которой ловко раскручивают в воздухе повара, считается самой вкусной в Риме. Семейному бизнесу Баффетто (Pizzeria Da Baffetto) - почти полсотни лет. В роли хостесс - пышная дочь, а сам хозяин - в клетчатой рубахе и черепаховых очках - снует между столами, отдавая десятки команд официантам и ребятам на кухне. Сервис отлажен блестяще: пиццы пулеметными очередями вылетают из дровяной печи, оседая на столах, покрытых пергаментной бумагой. Помимо "классики", можно заказать пиццу с кабачками, анчоусами, прошутто и даже тыквой. За 25 евро (пицца плюс пиво) наедитесь так, что будет трудно встать из-за стола. Не забудьте сделать фото со стариканом Баффетто.

Пиццерия "Мария Луиза" (Париж)

Непафосная и уютная пиццерия притаилась на перекрестке трех дорог в паре шагов от канала Сен-Мартин. Считается, что здешние повара максимально чтят неаполитанские традиции и готовят пиццу точь-в-точь, как в Италии. При этом не забывают экспериментировать: в меню можно обнаружить пиццу с рукколой, помидорами черри, артишоками, пармской ветчиной, красным и зеленым перцем. Главный же хит - пицца "Диабло" с толстенным слоем сыра и несколькими видами жгучей пепперони. На десерт не рассчитывайте - он просто не влезет!

Пиццерия "Спонтини" (Милан)

Исполинская пицца, увенчанная помидорами и мощными слайсами сражающего наповал своим ароматом сыра - гордость небольшой закусочной "Спонтини" (Pizzeria Spontini). Здесь пекут только "Маргариту", поэтому не тратьте время на изучение меню, а сразу выпаливайте свой заказ. Имейте в виду, что вас спросят, где именно вы будете поедать пышащее жаром сокровище. И совсем не обязательно оставаться в пиццерии. Хорошим тоном в Милане считается брести по улице с промасленным бумажным свертком, вырывая зубами куски его содержимого и стараясь не упустить тот момент, когда остатки сыра, томатного соуса и кусочки анчоусов громадной каплей рухнут на ваше пальто.

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