Шимпанзе полюбила уборку и прослыла сообразительной - ВИДЕО

В китайском зоопарке города Шэньян метровая шимпанзе самостоятельно прибиралась в вольере и прослыла сообразительной. На видео с ее участием обратило внимание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, как 18-летняя обезьяна по кличке Мэй Су (Mei Su) подметает вольер метлой и очищает его от листьев, имитируя работу сотрудников зоопарка. "Она наблюдала за нами очень пристально, поэтому мы дали ей метлу", - пояснил один из смотрителей. - Она долго держала ее в лапах и разглядывала, прежде чем начать нам подражать".

Листья, которые Мэй Су убирает на ролике, разбросали в клетке специально. Изначально их положили поверх еды, чтобы заставить животное искать ее. К всеобщему удивлению, вместо этого шимпанзе приступила к уборке. Мэй Су прибиралась предельно усердно, убирая листья не только с середины вольера, но и в углах и труднодоступных местах.

По словам персонала, по умственному развитию Мэй Су можно сравнить с трехлетним ребенком. Помимо уборки, шимпанзе без помощи посторонних открывает бутылку с водой и "играет в футбол".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:

