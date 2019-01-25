В Китае впервые клонировали макаку с отредактированными генами

Китайские учёные впервые клонировали макаку-крабоеда с отредактированными генами. В Институте нейронаук при Китайской академии наук на свет появились пять клонов обезьяны-донора, чей геном был отредактирован при помощи знаменитого инструмента CRISPR, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, что система CRISPR была "подсмотрена" у бактерий, которые используют эти "молекулярные ножницы" для защиты от вирусов. Её ключевым компонентом является позаимствованный у одноклеточных фермент Cas9. Им управляет короткий фрагмент генетического кода - РНК-гид. Он указывает на нужный участок ДНК, где цепочка и разрезается.

Благодаря этому методу исследователи могут модифицировать геном любого организма - растения, животного и человека, в том числе человеческого эмбриона.

Специалисты Поднебесной применили CRISPR на стадии эмбриона, чтобы "отключить" у обезьяны-донора экспрессию гена BMAL1, играющего роль в регулировании циркадного ритма.

Предполагалось, что редактирование всего одного гена приведёт к появлению у животного множества различных неприятных состояний - беспокойства, депрессии и даже поведения, схожего с шизофренией.

"Нарушение циркадного ритма может привести ко многим заболеваниям человека, включая нарушения сна, сахарный диабет, рак и нейродегенеративные заболевания", - объясняет автор работы Хун-Чунь Чан (Hung-Chun Chang).

По этой причине, продолжает учёный, обезьяны с "отключенным" геном BMAL1 впоследствии могут пригодиться при изучении патогенеза болезни и поиске терапевтического лечения.

Создание ГМ-обезьяны стало первым этапом исследования (родилось несколько особей, из которых был выбран наиболее подходящий донор для дальнейшей работы).

В рамках второго этапа специалисты определяли ГМ-особь, подходящую для дальнейших экспериментов, и создавали несколько идентичных клонов. Специалисты использовали фибробласты донора для клонирования обезьяны с помощью метода под названием перенос ядра соматической клетки. (Та же технология в своё время использовалась при создании самого первого в мире клона млекопитающего - знаменитой овечки Долли).

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