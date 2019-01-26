Точный гороскоп на субботу

Приготовьтесь к возможным неожиданностям: сегодня гороскоп обещает, что Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Также сегодня прекрасное время для общения, день может предоставить возможность обратить симпатии окружающих себе на пользу. Испытайте свою удачу во всем, в том числе и в любви. Едва ли ваши эмоции сегодня будут чрезмерно глубокими, что избавит вас от излишних волнений и переживаний и придаст смелости. Время объяснений и решительных действий настало!

Овен

Сегодня жизнь предоставит Овну немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них он сумеет воспользоваться! Дело в том, что звезды гороскопа наделяют Овна расслабленным настроем и некоторой медлительностью - он может просто не успеть среагировать на стремительно меняющуюся обстановку сегодняшнего дня. Так что если Овен хочет схватить за хвост свою удачу, ему следует более активно включиться в происходящее и не зевать, смотря по сторонам!

Телец

Звезды гороскопа советуют Тельцу выйти за рамки привычных ограничений и барьеров, чтобы понять - мир интереснее, чем тот искусственный мирок, в котором он день изо дня привык крутиться! Неотложные дела, рутина, быт - обычно у него нет времени на то, чтобы поднять голову и оглянуться. Сегодня у Тельца есть отличный шанс вырваться из будничной суеты, взглянув на многие привычные вещи незамутненным, свежим взглядом.

Близнецы

Близнецы имеют все шансы обзавестись новыми знакомыми, поклонниками их таланта и просто попавшими под их обаяние людьми! Их энергия будет бить ключом, заставляя Близнецов находиться в центре событий и нередко играть в них режиссерскую роль. Сегодня Близнецы могут на практике понять секрет талантливого организатора: не стоит тратить время на то, чтобы подобрать свой ключик к сердцу каждого. Достаточно найти универсальные ходы, которые придутся по вкусу большинству.

Рак

Сегодня сила Рака - в близких людях, готовых его поддержать. Если он обратится за поддержкой к родственникам и друзьям, то получит от них помощь даже больше, чем ожидал. Впрочем, решение проблем - лишь одна из возможностей этого дня. Любое дело, которое Рак сегодня затеет со своими близкими, принесет ему не только радость, но и, возможно, конкретную пользу. Устройте дружескую вечеринку или просто соберитесь в кругу семьи. Будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они во всем пойдут вам навстречу.

Лев

Лев может то и дело ловить на себе недоуменные взгляды: его неорганизованность будет написана у него на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в его противоречивых поступках и размышлениях о том, как ему лучше поступить. Лев сегодня полон деятельной энергии, так что не заметить его метаний окружающим будет просто невозможно! Придется потерпеть, пока Лев не приведет свои растрепанные мысли и чувства в порядок.

Дева

Деву ждет сюрприз - в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он не обязательно должен быть со знаком "плюс". Начать с того, что Дева вообще не будет склонна заниматься деньгами, однако обстоятельства потребуют внимания к ним: в течение дня Дева может и найти, и потерять. Премия, прибыль, отданный долг, проигрыш или ненужная покупка - Деве стоит приготовиться к любым неожиданностям и быть осторожнее с тратами, чтобы не остаться внакладе.

Весы

Весы могут стать законодателями тенденций! Их энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат им внимание окружающих, которые будут жадно ловить их слова. Весы готовы заразить энтузиазмом кого угодно, делясь со слушателями свежими идеями и планами и вдохновляя их на новые дела. Одежду, как у Весов, захочется носить, а озвученные ими идеи - претворять в жизнь. Так что сегодня Весы без труда могут заручиться поддержкой любых своих проектов и планов.

Скорпион

Сегодня Скорпиону не стоит рваться на первые роли, это у него все равно не получится. Ему будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое. Если Скорпион захочет продвинуться вперед, то самое разумное - делать это на пару с кем-то. А еще лучше для Скорпиона - помогать тем, кто нуждается в нем. Присоединитесь к чужому рабочему проекту, окажите поддержку близким и родным. В номинации "За лучшую вторую роль" вы сегодня добьетесь отличных результатов!

Стрелец

Стрелец должен приготовиться к сюрпризам! Он втайне ждал предлога, чтобы нарушить свое расписание дня, и можно не сомневаться: такой предлог у него обязательно появится. Какие-то события, новости или люди нарушат привычное течение его дел, заставив изменить свои планы. Впрочем, Стрелец не пожалеет: немного хаоса в жизни ему не повредит. Тем более что сегодня этот хаос откроет перед Стрельцом новые дороги и новые возможности.

Козерог

У Козерога откроется талант оказываться в нужном месте в нужное время. И что самое главное - иметь дело с нужными людьми! Звезды гороскопа советуют Козерогу оставить в своей жизни место для новых идей и новых знакомств, пусть даже незапланированных и нежданных. Если Козерог будет полностью открыт для общения, то сегодня имеет шанс встретиться с человеком, который произведет в его мировоззрении маленький переворот, заставив на многие вещи взглянуть по-новому.

Водолей

Социальная энергия Водолея достигнет пика: его энтузиазм и позитивный настрой обеспечат ему симпатии окружающих. Это отличный день для Водолея, чтобы привлечь на свою сторону людей: провести сложные переговоры, поставить точку в конфликте, заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство. Водолей сумеет заразить собеседника своим интересом и заставит прислушаться к себе. Сегодня любая его деятельность в этом направлении практически обречена на успех!

Рыбы

Рыбы в состоянии завоевать весь мир! По крайней мере, именно на это они будут настроены. Самое интересное, что их самоуверенность будет иметь под собой основу - Рыбы действительно способны сегодня на многое. Их энергия не будет знать границ, а из словарного запаса исчезнет слово "невозможно". Людям, вставшим на их пути, можно лишь посочувствовать: безжалостные Рыбы будут подобны теще из анекдота, упавшей в бассейн с крокодилами. Как говорится, ваши крокодилы, вы их и спасайте.

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