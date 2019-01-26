Учёные заявили об опасности ночной работы
Учёные из Гонконгского университета выяснили, что постоянный недостаток сна из-за работы в ночную смену может значительно повышать количество окислительных повреждений ДНК и снижать их репарацию. Накопление таких изменений в организме может приводить к развитию хронических болезней. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Для чистоты эксперимента учёные поставили опыты на себе. Несколько врачей постоянно работали в ночную смену, а по её завершении сдавали кровь на анализ. Биохимия и другие исследования крови показали, что уровень повреждений ДНК у "ночных докторов" был значительно выше тех коллег, которые работали днём и спокойно спали ночью. Учёные выяснили, что постоянная работа в стрессовых для организма условиях увеличивает риск развития диабета второго типа, провоцирует повреждение сердечно-сосудистой системы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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