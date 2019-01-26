Таинственное видео игр кота с призраком обсуждают в Сети - ВИДЕО

26 января 2019 09:34

Американец опубликовал в Сети видео, на котором, как он утверждается, его кот играет с потусторонним объектом. Ролик появился на "Ютубе".

На этих кадрах можно увидеть, как питомец в подвале сначала смотрит по сторонам, хотя рядом с ним никого нет, а потом начинает играть с черным предметом неизвестного происхождения.

Мужчина уверяет, что на ролике можно увидеть, как этот предмет двигается, повторяя движения лапы кота, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Однако отметим, что скептики настроены к данному видео критически, ведь доказательств слов хозяина животного нет.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Таинственное видео игр кота с призраком обсуждают в Сети

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