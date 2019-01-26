Рак глаза будут лечить агрессивным вирусом

Учёные из Испании и Франции одними из первых применили модифицированный агрессивный вирус для лечения тяжёлой формы онкологии. Как пишет журнал Science, чтобы убить ретинобластому (рак глаза), учёные использовали модифицированный онколитический аденовирус VCN-01, который ранее применялся для терапии при онкологии костей. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Исследователи отметили, что вирус VCN-01 был нацелен на разрушение структуры клеток, поражённых онкологией. После введения вируса мышам учёные заметили, что активность агрессивного вируса позволяет нарушить клеточный синтез "захваченных" болезнью клеток и через некоторое время "взрывает" поражённый клеточный участок. При этом учёные заметили, что VCN-01 действует как высокоточное оружие, убивая лишь поражённые и расположенные в непосредственной близости клеточные блоки. По мнению биологов, применение VCN-01 позволяет избегать удаления глаз хирургическим путём и даёт хорошие шансы на полное "очищение" сетчатки от болезни.

Ранее Лайф писал, что генетики и цитологи из Университета Монаша в Австралии обнаружили самый важный "выключатель" процесса старения в клетках человека. Этот механизм был обнаружен при изучении аутофагии - процесса, при котором клетки "вычищают" из организма вредные и токсичные вещества, части вирусов или бактерий.

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