Учёные предупреждают: эпидемия лихорадки Эбола повторится

26 января 2019 11:12

Американские вирусологи выяснили, что источником лихорадки Эбола могли стать летучие мыши, которые питаются насекомыми, лягушками и ящерицами. Как сообщает журнал Science, одну из мышей с "эпидемиологическим" составом вируса поймали в Либерии ещё в 2016 году, а результаты исследований были проанализированы и сформированы в единый отчёт только сейчас, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

При этом изолировать район с источниками вируса пока не представляется возможным.

Исследователи обнаружили одну пятую ДНК вируса Эбола в мазке с ротовой полости летучей мыши Miniopterus inflatus, пойманной на границе Либерии и Гвинеи. Вирусологи заявили, что в организм летучей мыши вирус Эбола мог попасть несколькими путями, а за несколько лет, что прошли с последней вспышки болезни, инфекция могла серьёзно мутировать. Вирусологи считают, что серьёзная мутация в генетической структуре вируса может привести к тому, что в Западной Африке можно ожидать новых вспышек болезни, а текущая инфраструктура здравоохранения не позволит справиться с большим числом заболевших.

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