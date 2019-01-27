Шокирующее заявление: Пентагон искал пришельцев и потусторонние силы

Недавно рассекреченные документы министерства обороны США продемонстрировали изумлённой общественности, что культовый сериал "Секретные материалы", можно сказать, был основан на реальных событиях: американское правительство действительно занималось пристальным изучением неопознанных летающих объектов, параллельных измерений, потусторонних сил, тёмной энергии и прочей нечисти. Естественно, за бюджетные деньги - и весьма немалые.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, согласно Закону о свободе информации (Freedom of Information Act) в США был рассекречен целый ряд документов о загадочных исследованиях, которые проводились американским правительством, военными и спецслужбами. Согласно этим бумагам, миллионы долларов налогоплательщиков были потрачены на финансирование тщательно засекреченной программы под витиеватым названием Advanced Aerospace Threat Identification Program - "Перспективная пpoгpaммa идентификации кocмичecкиx угроз".

Пока рассекречено 38 документов проекта AATIP, причём лишь частично, но и эта информация вызывает удивление: с 2007 года военная разведка ежегодно тратила миллионы долларов на финансирование таинственных проектов. Кроме изучения лазеров, гиперзвукового и микроволнового оружия, гравитационных волн и прочих сверхпроводников, там присутствуют исследования неопознанных летающих объектов, параллельных измерений, потусторонних сил, тёмной энергии и прочих непонятных вещей. В списке присутствует даже плащ-невидимка!

А ещё разведывательное управление (DIA) Министерства обороны США, оказывается, пытается найти решение уравнения Дрейка - формулы, предназначенная для определения числа внеземных цивилизаций в Галактике, с которыми у человечества есть шанс вступить в контакт. Засекреченный проект AATIP когда-то задумывался военными сугубо для изучения угроз вроде космического оружия, выведенного на орбиту потенциальными противниками, но со временем, очевидно, исследования зашли куда-то не туда.

Эксперты раскритиковали опубликованный список работ, и неспроста: как можно относиться серьёзно к разработке, например, "межгалактических очков" или изучению "звёздного портала"? Тем не менее, за 11 лет на проект AATIP военная разведка потратила 22 миллиона долларов. Большая часть денег освоена структурами предпринимателя Роберта Бигелоу, известного своими проектами орбитальных гостиниц, космических заводов и лабораторий.

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