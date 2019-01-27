Ученые: Брак способствует сохранению физической силы в старости

Старость - не радость. Оценить этот принцип количественно попыталась команда ученых из Великобритании. Ими были получены и проанализированы данные 20 тысяч мужчин и женщин старше 60 лет, живущих в США и Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, ученых интересовали две величины: сила захвата рукой и скорость ходьбы. То и другое сопоставлялось с семейным статусом человека: в браке, овдовел, холост.

"Из предыдущих исследований мы знаем, что женатые люди живут дольше и сообщают о лучшем физическом и психическом здоровье, но существует лишь очень небольшое число свидетельств о непосредственной связи между браком и физическими возможностями", - пояснила ведущий автор исследования, доктор Наташа Вуд (Natasha Wood, UCL Institute of Education).

Выяснилось, что в Британии мужчины, живущие в первом браке, имели силу, соответственно, на 0,73 кг и 0,61 кг больше, чем мужчины, которые были вдовцами или никогда не состояли в браке. В США быть женатым еще полезнее: здесь аналогичная разница составляет 0,80 кг и 1,45 кг. У повторно женатых мужчин сила руки была выше, чем у мужчин в первом браке: 0,61 кг в Англии и 0,22 кг в США.

В Англии мужчины, состоящие в первом браке шли быстрее на 8 см/сек, чем вдовцы, и на 11 см/сек быстрее холостяков. В США картина была несколько менее выразительной: 7 см/сек и 3.5 см/сек соответственно.

Результаты женщин были сопоставимы, мы не будем их приводить, чтобы не утомлять читателя цифрами.

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