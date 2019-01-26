"Самого нежного" противостояния кота и голубя набирает популярность в Сети - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлены последствия того, как кот и голубь оказались сидящими рядом друг с другом на соседних кирпичах. Ролик был опубликован на "Я плакал", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Сначала хвостатый без особого интереса стукнул голубя лапой. Рыжий питомец и птица посмотрели друг на друга, повернувшись друг к другу. Затем голубь вплотную приблизился к коту, и маленький хищник схватил его лапами за шею.

Но ожидаемого нападения не произошло. Голубь клевал кота в ответ, и тому оставалось лишь обхватывать птицу лапами и пытаться оставить укусы на ее шее.

Чем закончилось противостояние, неизвестно.

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