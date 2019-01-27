Фильмы, которые ставят под сомнение нашу реальность

Является ли наше восприятие действительности единственно верным? Авторы фильмов из представленной Day.Az со ссылкой на Рамблер подборки представили свои концепции нашей реальности.

"Матрица"

Разумеется, первым фильмом, который приходит на ум в данном контексте, является культовый фильм братьев (а теперь уже сестер) Вачовски. Герою открывается страшная правда: все, что окружает людей, на самом деле иллюзия, искусственно созданный мир. А реальность совершенно другая. Признайтесь, каждый после просмотра "Матрицы" хоть на мгновение задумался, а что, если это и правда так?

"Черновик"

Не так давно на экраны вышла экранизация романа Сергея Лукьяненко "Черновик". И произведение, и картина рассказывают о существовании параллельных миров. Большинство о них даже не подозревает, но есть те, кому доступны не только тайные знания, но и возможность путешествовать между этими мирами. Но открывать входы в параллельные миры могут не многие. Тем, кто обладает этой способностью, приходится "исчезнуть" из нашего мира и стать "таможенником". Им и становится молодой человек по имени Кирилл, который в процессе своей работы узнает много того, чего людям знать не положено. Например, что наш мир - вовсе не главный, а лишь "полигон для испытаний", который используют как "черновик", чтобы учесть совершенные здесь ошибки.

"Начало"

Фильм захватывает, стирая тонкую грань между реальностью и сном. Какой из этих миров более реальный? И как понять, в каком именно из миров ты находишься?

"Меняющие реальность"

Научно-фантастический триллер снят по мотивам рассказа Филипа Дика "Команда корректировки". Оказывается, жизнь людей движется по заранее намеченному "маршруту", а за тем, чтобы "путешественники" не сбились с пути, внимательно следят обладающие уникальными способностями члены некого Бюро Корректировки. Но можно ли изменить давно составленный и утвержденный план жизни и написать свой сценарий?

"Вечное сияние чистого разума"

Фильм о том, что мы сами создаем свою действительность в собственной голове. Все зависит от того, что мы видим и как это осознаем. Получится ли построить другую реальность, просто стерев из памяти некогда близкого человека?

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