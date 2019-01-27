Какие опасности таит «сырая» вода

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Африке, где беспрерывно ведутся войны, от них умирает людей в 5-10 раз меньше, чем от диареи. Основная причина - сырая вода.

Та же ВОЗ утверждает: вода становится причиной более 80 процентов заболеваний на Земле, от которых ежегодно умирает почти 85 миллионов человек.

Еще каких-то тридцать лет назад люди, живущие на пространстве СНГ, даже представить себе не могли, что обычную питьевую воду они будут покупать. Однако сегодня представить себе квартиру без фильтра или привозной воды немыслимо. И тому есть серьезные причины: количество болезней, вызванных сырой водой, зашкаливает. Гастрит, паразитические образования в желудке и кишечнике, отек слизистых, сыпь на коже, язвенная болезнь, дизентерия - это далеко не полный список того, чем может "наградить" вас, например, вода из под крана.

Как передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, в конце 90-х в столице Австралии Сиднее в водопроводной воде резко увеличилось содержание криптоспоридий, простейших одноклеточных, которые являются возбудителями диареи. Причиной оказалась некачественная фильтрация воды, в результате которой в воде выжил большой процент этих простейших.

За свою жизнь с водопроводной водой каждый житель постсоветского пространства употребляет два мешка хлора, мешок нитратов, "съедает" пять алюминиевых кружек и две железные гантели - по полтора килограмма каждая - и столовую ложку бора, выпивает литр нефтепродуктов.

Это все неживые примеси. Но мы, сами того не замечая, пьем воду с микроорганизмами. Они в воде есть всегда - как полезные, так и вредоносные. Если концентрация последних ничтожна, то это никак не сказывается на нашем здоровье. Но стоит только воду некачественно профильтровать или прохлорировать, незваные гости тут же оккупируют наш организм.

Среди них врачи выделяют известные всем салмонеллу, кишечную палочку, лямблии, энтеровирусы, а еще, к примеру, анабену. Мир узнал о ней в 50-годы прошлого столетия, когда на разных континентах: в Азии и Европе, Австралии и Северной Америке массово пал скот из-за отравления водой. Ученые выявили в ней цианобактерию, которая живет в пресных водоемах всего мира и производит нейротоксин. Ее-то и назвали анабеной. В Австралии в некоторых пресноводных водоемах анабена производит сакситоксины. Этот тип нейротоксинов вызывает остановку дыхания, приводящую к летальному исходу.

Практически во всех открытых водных источниках живут копеподы. Этот тип ракообразных настолько мал, что мы не в состоянии их разглядеть, хотя с водопроводной, а тем более родниковой водой их попадает к нам огромное количество.

Медики предупреждают: обычная сырая вода, недостаточно хорошо очищенная, способна нанести вред не только при питье, но и при купании, мытье посуды.

И еще интересные факты: употребляя постоянно хлорированную воду, человек на треть ускоряет процесс собственного старения. А вот если ему повезло, и он имеет возможность пить сырую качественную воду (из чистых природных родников, например, которых на Земле осталось очень мало), то вполне вероятно, что продолжительность его жизни возрастет на 20-25 лет.

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