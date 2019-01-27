Точный гороскоп на воскресенье

Сегодня звезды гороскопа во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит? Точно также и окружающие в этот день в любом вопросе будут искать свой интерес. Сподвигнуть их на какое-либо действие просто так, из чистого альтруизма, вряд ли получится. Поэтому если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь предельно четко формулировать свою мысль: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.

Овен

Сегодня Овен разгонится так, что остановиться станет для него целой проблемой! Его мозг, да и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться ускорившемуся Овну сонными мухами, которые двигаются и соображают как при замедленной съемке. Неудивительно, что Овен будет пытаться их подгонять, пользуясь при этом не самыми деликатными методами.

Телец

Обстоятельства будут поторапливать Тельца, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не его стиль, Телец сумеет приспособиться к новому ритму. Ключом к такому преображению станет волшебное слово "надо" - сегодня Телец склонен очень серьезно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, сам он не останется внакладе: Телец будет чувствовать себя как никогда полезным и нужным. То есть практически счастливым.

Близнецы

Близнецы будут готовы подумать о своем будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы Близнецов будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь - всего лишь вопрос времени. Единственное "но": уделяя внимание будущему, Близнецам сегодня не следует забывать и о настоящем, точнее - о людях, которые находятся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием, даже если кажется, что они все делают не так.

Рак

Меньше всего на свете Рака будет волновать чужое мнение - по крайней мере, именно так он себя будет вести. Звезды гороскопа наделяют его уверенностью в том, что он делает все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Так что сегодня не стоит попадаться Раку под горячую руку - если он занят каким-то делом, то в запале способен высказать все, что считает нужным. А вот спросить его мнения в каком-то вопросе можно и даже приветствуется: Рак будет польщен.

Лев

Сегодня - отличный день для того, чтобы Лев подумал о будущем! Впрочем, для начала ему надо доделать дела в настоящем, которые висят над ним, как дамоклов меч, мешая двигаться дальше. Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Льва окажется работа по дому. Ну а, приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. Сегодня не бойтесь дерзать! Поставив перед собой новую цель, Лев поймет, как ее можно добиться.

Дева

Дева способна для любой проблемы найти десяток возможных решений, а потом выбрать из них то, которое окажется самым эффективным и простым. Мозг Девы будет работать точно, как швейцарские часы, а руки - аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Этот день можно назвать для Девы идеальным в решении любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью она сегодня отличаться не будет!

Весы

В Весах проснется настоящий бухгалтер! Они сумеют к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это отличный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить еще больший доход. Впрочем, и в любых других сферах, даже в любви, Весы сегодня будут настроены столь же практично, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.

Скорпион

Сегодня граница между уверенностью и самоуверенностью Скорпиона будет практически не видна. Во всяком случае, окружающим. Сам Скорпион может считать, что он просто делает дело, нацелен на результат и требует того же от всех, кто находится рядом. Однако со стороны ценные указания Скорпиона могут походить на кнут надсмотрщика, а его прямота по поводу и без - на критику без пощады. Звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.

Стрелец

Стрелец может демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на любых деловых вопросах. Даже если он захочет, то вряд ли сумеет проявить инициативу, поэтому звезды гороскопа советуют ему не напрягаться. Если ситуация потребует от Стрельца активных действий, ему стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Стрельцу же сегодня полезно позволить немного собой покомандовать.

Козерог

Звезды гороскопа советуют Козерогу выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество - это умение мыслить не так как все, и оно сегодняпригодится Козерогу даже в самых практичных вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку - сегодня Козерог будет способен на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Его изобретательность и креатив не будут знать предела!

Водолей

Мысли Водолея будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Вплоть до того, что даже на отдыхе, в кругу близких, мысль о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать ему покоя! Из-за этого бедный Водолей способен буквально разрываться между делами и домом; с работы он может украдкой звонить домой, из дома - на работу. Его усилия не пропадут даром: сегодняшняя бурная деятельность Водолея окажется на редкость успешной и продуктивной.

Рыбы

У Рыб огромный потенциал! День наделяет их активностью, творческой жилкой и практичной смекалкой. Такой великолепный коктейль, если смешать его в правильных пропорциях, поможет Рыбам в два счета разделаться с любой задачей - даже нестандартной. Сегодня Рыбы способны придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже они сами) долгое время не могли подступиться!

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