В Великобритании нашли редкую акулу-ангела - ФОТО
Редкую плоскую акулу, обитающую на морском дне, обнаружили рыбаки у берегов Уэльса, сообщает Daily Mail. Она называется акулой-ангелом. Популяция этих хищных рыб резко упала в 20 веке, так как на них активно охотились люди. Последним убежищем для акул-ангелов стали Канарские острова. Появление акул в водах Великобритании - большая радость для ученых. Угроза исчезновения стала грозить виду чуть меньше, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.
"Вместе с акулой-ангелом мы потеряем важное эволюционное звено. Акула-ангел почти не изменилась за время своего существования, она очень важна. Сейчас наша цель - понять, насколько многочисленна популяция этих созданий у берегов Уэльса",- рассказала Джоанна Баркер из Зоологического общества Лондона.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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