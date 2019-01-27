Как рост и вес женщины влияют на продолжительность ее жизни

Вес и рост женщин влияют на продолжительность их жизни. К такому выводу пришли ученые из Нидерландов на основе исследования с участием более 7 тысяч представителей обоих полов, пишет iz.ruсо ссылкой на RT.

В 1986 году специалисты набрали большую группу представителей мужчин и женщин в возрасте от 68 до 70 лет. Изучив их физические характеристики, уровень активности, образ жизни и наличие вредных привычек, ученые наблюдали за достижением подопечными их 90-летия, передает Day.Az со ссылкой на chelny-izvest.ru.

Из 3646 мужчин юбилей отпраздновали 433 человек (16,7%), из 4161 женщины - 944 участницы эксперимента (34,4%). Как правило, долгожительницы были выше ростом и меньше в весе, чем женщины, ушедшие из жизни раньше. Кроме того, ежедневное занятие спортом в течение часа увеличивает шансы дожить до 90 лет на 21%.

У мужчин подобной взаимосвязи выявлено не было. Физическая активность в течение получаса повышает шанс отметить 90-летие лишь на 5%.