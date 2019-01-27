Названа дата выхода новых "Охотников за привидениями" - ВИДЕО
27 января 2019 11:11 172
Мировая премьера третьей части фильма "Охотники за привидениями" состоится 10 июля 2020 года, сообщает Deadline.
Первая картина вышла в прокат еще в 1984 году, вторая - в 1989 году. Фильм стал лидером проката, получил премию BAFTA, а также номинации на "Оскар" и "Золотой глобус", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В 2016 году вышла одноименная комедия. Новая картина станет продолжением оригинальных "Охотников".
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