8 продуктов, которые никогда не едят стоматологи

Оказывается, многие привычные и полезные продукты могут быть вредны для наших зубов не меньше, а порой и больше, чем сладости, передает Day.Az со ссылкой на chelny-izvest.ru.

Попкорн

Не только фигура - зубы тоже страдают от этого "кинематографического" лакомства, приводит goodhouse.ru советы специалистов. Стоматологи предупреждают: оболочка зерен кукурузы, застревая между зубами, может привести к серьезному поражению десен. Кроме того, ее острые края могут травмировать десны и мягкие ткани ротовой полости и вызвать воспаление. Если вы очень любите попкорн и не готовы от него отказываться, во первых, выбирайте максимально натуральный, без карамели, красителей и подсластителей. А, во вторых, сразу после еды прополощите рот и почистите промежутки между зубами с помощью зубной нити.

Сухофрукты

Это очень полезный продукт для всего нашего тела, но только не для зубов. В первую очередь, из-за высокой концентрации фруктового сахара, который разрушает зубную эмаль. Кроме того, липкий чернослив, курага или финики попадают в бороздки и микротрещины эмали, заполняют их - и расширяют повреждение. Ешьте сухофрукты, они полезны - но не забывайте чистить зубы (или хотя бы жевать жевательную резинку) сразу после еды.

Сладкие кофейные напитки

Кофейные напитки с добавлением сиропов, сладких сливок или сахара - худший выбор, который не одобряют ни кардиологи, ни диетологи, ни стоматологи. Слюна - наш естественный защитник от вредного зубного налета, перестает вырабатываться в течение часа после употребления этих напитков - и целых 60 минут ваши зубы абсолютно беззащитны перед любой внешней угрозой.

Семечки

Привычка щелкать семечки приводит к сколам эмали (особенно на передних зубах), а также серьезным повреждениям десен - из-за микротравм от острой шелухи. Кроме того, твердые семена создают дополнительную нагрузку и могут вызвать деформацию зубов.

Горячие напитки с лимоном

Чай с лимоном или просто горячая вода с лимонным соком - отличные напитки, которые особенно хороши в холодное время года. Хорошо, но только не для зубов: повышенная кислотность разрушает эмаль и даже может привести к ее растворению. Чтобы этого избежать, во первых, не злоупотребляйте продуктами и напитками с повышенной кислотностью, а, во вторых, сразу после употребления тщательно прополаскивайте рот, чтобы смыть с зубов излишки кислоты.

Энергетические напитки

Вообще-то, если вы всерьез заботитесь о своем здоровье, вам лучше вовсе забыть об энергетиках: они плохо влияют на работу сердца, опасны для желудочного-кишечного тракта и могут серьезно нарушить обмен веществ. И энергетики по настоящему убийственны для зубов: высокая концентрация кислоты и сахара способны за очень короткое время разрушить ваши зубы.

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Консервированные фрукты

Это продукты-оборотни, которые только притворяются полезными, а на деле могут серьезно навредить нашему здоровью. В консервированных фруктах почти нет полезных витаминов и микроэлементов, но зато очень много сахара, который не только плохо влияет на наши сосуды, метаболизм и фигуру, но и портит зубы. Ешьте лучше свежие фрукты.

Шашлык

Сначала онкологи предупредили о его способности существенно повысить риск развития рака желудка или кишечника, а теперь и стоматологи призывают отказаться от шашлыка. Опасность - в твердых кусочках, которые образуются, когда мясо опаливается огнем: они могут повредить десны и поцарапать эмаль. Если не можете отказаться от этого традиционного блюда загородных вечеринок, хотя бы срезайте ножом подгоревшие края кусочков мяса.

