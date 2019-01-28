Спок, поворот рек и евгеника. Ученые обсуждают возрождение утопий
28 января 2019 01:19 159
Евгеника, зародившаяся более ста лет назад как наука об улучшении человеческого вида, в связи со стремительным развитием репродуктивных технологий вновь привлекла внимание ученых. Однако большинство масштабных проектов по изменению природы и общества закрыты, некоторые признаны несостоятельными. О судьбе великих утопий XX века - в материале РИА Новости, передает Day.Az.
Поворот сибирских рек
Перебросить часть стока северных рек на юг России, чтобы орошать там пашни, впервые предложил в середине XIX века киевский инженер Яков Демченко. Но тогда идея казалась нереализуемой. Ее пересмотрели в СССР в рамках строительства системы ГЭС, водохранилищ, каналов.
Проектировщики предлагали соединить каналами Иртыш, Тобол и Ишим и создать гигантское водохранилище площадью 260 тысяч квадратных километров - так называемое Сибирское море. Оттуда воду планировали перебрасывать в Арал.
Против резко выступали геологи, которые вели на этой территории разведку нефтяных и газовых месторождений. Затопление части Западной Сибири лишило бы государство стратегических ресурсов. Критиковали идею экологи и творческая интеллигенция.
Планы поворота сибирских рек несколько раз откладывали и в конце 1980-х от них окончательно отказались.
Сейчас переувлажненность территорий рассматривают как положительный фактор, благодаря которому удается естественным образом подавлять торфяные пожары и противостоять естественному высыханию Западно-Сибирской низменности. Создание сельскохозяйственных площадей путем осушения болот также с точки зрения экологии признано нерентабельным.
Мирные ядерные взрывы
В СССР с 1956 по 1988 год произвели 124 подземных ядерных взрыва в мирных целях. С их помощью строили каналы и дамбы, дробили рудные тела, реанимировали нефтегазовые месторождения. Взрывы служили самостоятельным объектом научных исследований. Ученые в наши дни продолжают наблюдать за местами их проведения.
По данным Санкт-Петербургского НИИ радиационной гигиены, наибольший ущерб нанес подземный взрыв "Кратон-3" в Якутии в целях сейсмозондирования Земли. На площади 1,2 квадратных километра погибла растительность, включая лишайники. Радиоактивный след протянулся на 3,5 километра.
Сила ядерного взрыва огромна, но использовать его в народном хозяйстве мешает образование большого количества радиоактивных продуктов деления, которые опасны спустя десятки лет.
Поколение Спока
В 1946 году американский педиатр Бенджамин Спок выпустил книгу "Ребенок и уход за ним". Она сразу стала бестселлером, выдержала множество изданий, в мире продано примерно пятьдесят миллионов копий.
Успех книги оказался невероятным. По числу продаж в Америке она уступала только Библии. Спока включили в число ста самых влиятельных людей XX века. На его идеях выросло несколько поколений американцев. Некоторые рассматривают это как реализованный проект социальной инженерии.
Доктор Спок противопоставил строгому викторианскому воспитанию концепцию естественного взросления. Можно не соблюдать режим, не приучать ребенка засыпать одному в комнате, не наказывать, разрешать ему делать, все, что он хочет. С одной стороны, родители должны следовать своим инстинктам и здравому смыслу, с другой - быть уверенными в себе и спокойными, чтобы дать ребенку ощущение безопасности.
Консервативная общественность критиковала взгляды Спока и обвиняла его в том, что он разрушил американскую молодежь. Это поколение Спока придумало сексуальную революцию, движение хиппи, феминизм.
В книге содержалось несколько ошибочных с научной точки зрения положений. Например, совет класть младенца на живот во время сна может привести к трагедии. Согласно данным проведенного в 2005 году метаанализа, между 1950 и началом 1990-х от синдрома внезапной детской смерти, который может быть с этим связан, погибли почти шестьдесят тысяч новорожденных.
Спока также упрекали в том, что он привил фрейдистские идеи широким массам людей. Сейчас ученые отрицают возможность единой концепции воспитания детей, каждое нововведение в этой области должно быть научно доказанным.
Евгеника
Термин ввел в оборот английский ученый Френсис Гальтон в конце XIX века для обозначения теории улучшения породы животных, включая людей, чтобы "подходящие расы" доминировали над "неподходящими". Эта идея была дискредитирована бесчеловечными законами и экспериментами в начале XX века, затем - нацистами и отвергнута как противоречащая этике.
Первооткрыватель структуры ДНК Френсис Крик в 1963 году предложил улучшать с помощью генетики ключевые черты человека, например, интеллект или доброту, поддержал метод искусственного оплодотворения, позволявший создавать эмбрионы с желаемыми генами. Фактически он реанимировал идею евгеники (так называлась одна из глав его книги).
В последние годы в научной литературе возникла дискуссия вокруг этого термина. Причина - развитие биологии, методов редактирования генома, успехи репродуктивной медицины, позволяющей иметь здоровых детей бесплодным и больным людям. Некоторые ученые предлагают включить это обозначение в научный оборот, наполнив современным содержанием. Например, называть так генное редактирование.
27 января 23:55 388
10 секретов отелей, о которых нужно знать - ВИДЕО
27 января 23:00 551
Что случилось с мозгом Эйнштейна 64 года спустя - ВИДЕО
27 января 22:00 659
Самая богатая собака в мире - ВИДЕО
27 января 23:55
10 секретов отелей, о которых нужно знать - ВИДЕО
27 января 23:48
"Шатдаун" обошлась Вашингтону в $1,6 млрд
27 января 23:31
В США ввели в строй второй эсминец класса Zumwalt
27 января 23:20
Случаи хищения произведений искусства из российских музеев
27 января 23:00
Что случилось с мозгом Эйнштейна 64 года спустя - ВИДЕО
27 января 22:54
Очевидцы рассказали о краже картины в Третьяковской галерее
27 января 22:41
Из Третьяковской галереи украли картину - ФОТО
27 января 22:00
Самая богатая собака в мире - ВИДЕО
27 января 21:36
В Белом доме рассказали, почему Трамп прекратил "шатдаун"
27 января 21:07
Московские сугробы побили рекорд по высоте
27 января 21:01
Обвал в шахте произошел в турецкой Амасье
27 января 20:56
Талибы напали на КПП в Афганистане: погибли сотрудники полиции
27 января 20:45
В США мужчина расстрелял родителей и семью своей девушки
-
27 Янв. 12:45 14 467
-
27 Янв. 13:05 13 658
-
27 Янв. 09:27 6 005
-
27 Янв. 07:30 4 371
-
27 Янв. 12:52 4 256