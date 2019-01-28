Спок, поворот рек и евгеника. Ученые обсуждают возрождение утопий

Доктор Спок противопоставил строгому викторианскому воспитанию концепцию естественного взросления. Можно не соблюдать режим, не приучать ребенка засыпать одному в комнате, не наказывать, разрешать ему делать, все, что он хочет. С одной стороны, родители должны следовать своим инстинктам и здравому смыслу, с другой - быть уверенными в себе и спокойными, чтобы дать ребенку ощущение безопасности.