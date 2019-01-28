Ученые рассказали об опасности ночной работы

Авторы исследования сделали свои выводы на основании опытов, которые они ставили на себе. Так, врачи, постоянно работающие в ночную смену, по ее завершении сдавали кровь на анализы. Их результаты показали, что уровень повреждений ДНК у тех, кто работал в ночное время, был значительно выше, чем у их коллег, которые трудились днем, а ночью спокойно спали.