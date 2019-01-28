Ученые рассказали об опасности ночной работы
28 января 2019 02:15 21
Ученые из Гонконгского университета выяснили, что недостаток сна и ночное бодрствование ведет к повреждению структуры ДНК. С выводами исследователей можно ознакомиться в журнале Anaesthesia.
По данным ученых, работа в ночную смену усиливает окислительные повреждения ДНК, что, в свою очередь, способствует развитию серьезных хронических заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Авторы исследования сделали свои выводы на основании опытов, которые они ставили на себе. Так, врачи, постоянно работающие в ночную смену, по ее завершении сдавали кровь на анализы. Их результаты показали, что уровень повреждений ДНК у тех, кто работал в ночное время, был значительно выше, чем у их коллег, которые трудились днем, а ночью спокойно спали.
Ранее специалисты из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований установили, что короткий или неглубокий сон увеличивает риск развития атеросклероза.
Специалисты из Европейского общества кардиологии, в свою очередь, определили оптимальную для здоровья продолжительность сна - от шести до восьми часов в сутки.
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