«Выдающаяся находка»: древнейший камень привезли с Луны

Американцы привезли с Луны древнейшую из известных на Земле пород. Ученые предполагают, что вещество сформировалось на Земле, а затем было выброшено при ударе астероида и оказалось на Луне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самая древняя из известных ученым земных пород обнаружена, и найдена она, возможно, на Луне. Содержится порода среди образцов лунного грунта, доставленных во время третьей высадки американских астронавтов на Луне в рамках экспедиции "Аполлон-14".

В исследовании, опубликованном в журнале Earth and Planetary Science Letters, принимали участие ученые из Австралии, Швеции, Британии, Нидердандов и США, в том числе, исследователи из научных подразделений NASA.

Речь идет об образце лунной брекчии, который был доставлен на Землю под номером 14321. Особый интерес в изучаемом образце представлял кварц, циркон (ZrSiO4) и полевой шпат, имеющие широкое распространение в земных породах, и крайне редко встречающиеся на Луне.

Проведенный химический анализ показал, что с большой вероятностью кристаллизация этих минералов происходила именно в земных условиях в присутствии кислорода, при относительно низких земных а не при более высоких лунных температурах, которые, как считается, были в ту эпоху.

"Это выдающаяся находка, которая позволяет нам нарисовать картину ранней Земли и бомбардировки, которая видоизменила нашу планету на заре зарождения жизни", - пояснил Дэвид Кинг из Университетской ассоциации космических исследований (США).

По мнению ученых, материал мог быть выброшен за пределы Земли при ударе о ее поверхность метеоритом или кометой. Преодолев слои древней примитивной земной атмосферы и попав в космос, этот материал, в конце концов, оказался на поверхности Луны, которая в ту эпоху была примерно в три раза ближе к Земле, чем в наши дни. Позднее это вещество перемешалось с другими лунными породами и оказалось среди образцов, доставленных астронавтами на Землю.

Ученые признают, что нет полной уверенности в том, что исследованные образцы имеют земное происхождение, и на самом деле не кристаллизовались на Луне. Однако в случае лунного происхождения на Луне должны были существовать такие условия в далеком прошлом, свидетельств которых никогда не было в доставленных со спутника Земли образцах.

Такие условия могли быть лишь на очень больших глубинах на Луне, в мантии, где ученые предполагают совершенно иной минералогический состав пород.

"Таким образом, самое простое объяснение - что образец попал туда с Земли", - приходят к выводу исследователи.

Анализ позволил выяснить нечто больше об образце. Эти породы кристаллизовались на глубине порядка 20 километров под поверхностью Земли 4-4,1 млрд лет назад и были выброшены наружу и в околоземное пространство после удара какого-то космического тела.

Прошлые исследования показывали, что в ту эпоху столкновения с астероидами были довольно часты, и они могли образовывать на поверхности Земли кратеры диаметром в тысячи километров, что вполне достаточно для подъема пород с такой глубины на поверхность.

Исследование показало, что, попав на поверхность Луны, материал испытал еще несколько ударных воздействий, в результате одного из них, 3,9 млрд лет назад, он снова частично расплавился и оказался под поверхностью.

Все это указывает на то, что собранный материал является непосредственным свидетелем эпохи поздней тяжелой бомбардировки,

которая в первый миллиард лет сформировала облик будущей Солнечной системы.

Согласно современным представлениям, Луна образовалась порядка 4,5 млрд лет назад в результате столкновения протоземли с другой планетой размером примерно с Марс.

В последующую эпоху Земля подвергалась бомбардировке небесными телами, называемыми планетезималями, которыми была богата молодая Солнечная система, и которые за счет притягивания к себе нового материала становились зародышами будущих планет.

После этой эпохи Луна подвергалась ударам куда меньших астероидов и значительно реже. Последний удар исследуемый образец испытал 26 млн лет назад, когда удар метеорита образовал кратер Коун диаметром 340 метров, где его и подобрал экипаж лунной экспедиции "Аполлон-14" почти 48 лет назад (31 января - 6 февраля 1971 года).