Поколение iGen: ученые обнаружили ахиллесову пяту современной молодежи

Бобби Шатто и Келли Эрвин из Университетского медицинского колледжа Сент-Луиса (США) отмечают, что iGen, как и миллениалы, склонны к многозадачности, лучше вовлекаются в работу, если им предоставляют полную самостоятельность и возможность выбирать технологии. Студенты тратят на мультимедиа в среднем девять часов в день. Пользуются популярностью блоги типа Tumblr и Twitter, видеоролики на YouTube. С учетом этого традиционные формы обучения уже неэффективны, полагают авторы работы.

Портрет цифрового героя

"Почти двадцать лет я задаю студентам одни и те же вопросы: какие самые яркие черты будущего они видят, какие сектора экономики России будут наиболее конкурентоспособны через 15-20 лет? Выборка с точки зрения социологии не самая репрезентативная, скорее это мои личные наблюдения, но они наглядно показывают, как менялись взгляды молодежи, интересующейся инновациями, технологическим будущим", - рассказывает РИА Новости Александр Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

По его словам, нефтяная и газовая отрасли, лидировавшие в ответах студентов в начале нулевых, отошли на второй план, зато укрепилась экология, появилась этика.

"В ответах традиционные сектора экономики сменились на высокотехнологичные, и это отражает общий тренд - новому поколению предстоит жить в цифровом будущем. Это персонализованная медицина, биотехнологии, умные города и транспорт, интернет вещей", - уточняет ученый.

И перечисляет особенности интернет-поколения: высокая социальная вовлеченность, зависимость от общественного мнения и одновременно неготовность нести личную ответственность за корпоративные действия. Взрослые видят в этом противоречие, но у молодежи иные ценностные ориентиры.

Еще одна важная особенность iGen, по наблюдениям Александра Чулока, - ограниченные навыки работы в "неструктурированной реальности".

"Если нет отвертки, чтобы вскрыть пульт от кондиционера, они теряются. Если на нужную тему нет коммента блогера, нет четкого указания, куда идти, что делать, - то же самое. Это напоминает американскую образовательную модель прошлого века, когда у каждого студента или школьника есть треки, по которым их ведут. В итоге люди привыкают, что они все время ведомые. В этом, мне кажется, причина возникновения большого количества неформальных лидеров мнений, за которыми все молодые следят, и это облегчает жизнь. Можно сказать, это поколение интеллектуального фастфуда", - продолжает эксперт.