Поколение iGen: ученые обнаружили ахиллесову пяту современной молодежи
28 января 2019 03:12 124
Тех, кто родился между 1995 и 2012 годами, называют поколением iGen. В отличие от миллениалов, они не знали мира без интернета и компьютеров. Это делает их психологически уязвимыми, полагают ученые. Сейчас поколение iGen учится в колледжах и университетах. Чего ждать от них в будущем - в материале РИА Новости, передает Day.Az.
Интернет как среда обитания
Студенты на лекции уткнулись в смартфоны и, кажется, не слушают профессора. Он недоволен, делает замечания, возникают конфликты. Однако обвинять молодежь в невнимательности и неуважении не следует, говорят психологи. Нынешнее поколение выросло среди цифровой техники, интернет - его стихия. Если нет доступа в Сеть - это сразу стресс. Им действительно трудно сосредоточиться, воспринимать информацию из одного источника для них непривычно.
Это первое поколение в мире, с пеленок знакомое с интернетом и гаджетами. Джин Твендж (Jean Twenge), психолог Государственного университета Сан-Диего (США), предлагает называть его интернет-поколением, или iGen (internet generation). Перед ними были миллениалы - те, кто встретили совершеннолетие на рубеже XX и XXI столетий.
В США 74 миллиона представителей iGen, каждый четвертый. В этническом и культурном отношении это самое разнообразное поколение, выросшее в интернациональных, мультикультурных и все чаще нетрадиционных семьях.
До 2013 года потомки белых европейцев среди iGen все еще преобладали - 53 процента. Теперь их меньшинство.
Смартфон порождает фобии
Твендж полагает, что поколение iGen сформировалось под влиянием гаджетов, через которые молодежь общается с окружающим миром. В недавней статье исследовательница опубликовала результаты проведенного в 2016 году анкетирования молодых американцев. Выяснилось, что у подростков 14-17 лет, не отрывающихся от смартфона семь и более часов в сутки, в два раза выше риск развития депрессии, тревожности. Они чаще обращаются к врачам с психическими проблемами, принимают больше лекарств.
По данным Твендж, у подростков, использующих смартфон не менее часа в сутки, хуже психологическое самочувствие, меньше любознательность, слабее самоконтроль. Они больше отвлекаются, им труднее налаживать дружеские отношения, контролировать эмоции, заботиться о ком-то, доводить начатое дело до конца.
С гаджетами проводят больше всего времени именно представители iGen. У них чаще возникает синдром дефицита внимания. В среднем они способны сосредотачиваться на восемь секунд, тогда как их предшественники-миллениалы - на 12.
В США с 2011 года отмечают увеличение числа подростковых депрессий и самоубийств.
Согласно опросам, нынешние подростки чаще чувствуют одиночество, чем их сверстники предыдущих поколений. После появления iPhone в 2007 году этот показатель вырос на 32 процента.
У молодых людей наблюдаются новые фобии и зависимости: боязнь остаться без мобильника, интернета, выпасть из новостного потока, жажда постоянно следить за соцсетями. Такого кризиса ментального здоровья Америка не знала десятки лет, пишет в редакторской колонке клинический психолог Бренда Видерхолд (Бельгия).
Традиции трещат по швам
Американские исследователи Кори Симиллер и Меган Грейс в книге "Поколение Z идет в колледж" (поколение Z - устаревшее название iGen), составив на основании опроса 1200 американских студентов коллективный портрет, делают вывод, что современная молодежь предпочитает общаться в онлайне, очень зависит от общественного мнения, боится разочаровать окружающих.
Студенты привыкли приобретать желаемое сразу, не выпуская из рук смартфона, будь то фильм, одежда или обучающая программа. При этом время суток или местонахождение не играют никакой роли. Отсюда желание быстро получить обратную связь от преподавателей, страх пропустить важную информацию, новость.
Молодые люди сильно привязаны к поисковым системам, черпают информацию не из бумажных книг, а из множества интернет-источников, причем зачастую не способны адекватно оценить степень их достоверности. Имея доступ к новостям со всего света, iGen представляют мир, полным катастроф и войн. Из-за этого они ощущают тревогу и стремятся к большей безопасности.
Бобби Шатто и Келли Эрвин из Университетского медицинского колледжа Сент-Луиса (США) отмечают, что iGen, как и миллениалы, склонны к многозадачности, лучше вовлекаются в работу, если им предоставляют полную самостоятельность и возможность выбирать технологии. Студенты тратят на мультимедиа в среднем девять часов в день. Пользуются популярностью блоги типа Tumblr и Twitter, видеоролики на YouTube. С учетом этого традиционные формы обучения уже неэффективны, полагают авторы работы.
Портрет цифрового героя
"Почти двадцать лет я задаю студентам одни и те же вопросы: какие самые яркие черты будущего они видят, какие сектора экономики России будут наиболее конкурентоспособны через 15-20 лет? Выборка с точки зрения социологии не самая репрезентативная, скорее это мои личные наблюдения, но они наглядно показывают, как менялись взгляды молодежи, интересующейся инновациями, технологическим будущим", - рассказывает РИА Новости Александр Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
По его словам, нефтяная и газовая отрасли, лидировавшие в ответах студентов в начале нулевых, отошли на второй план, зато укрепилась экология, появилась этика.
"В ответах традиционные сектора экономики сменились на высокотехнологичные, и это отражает общий тренд - новому поколению предстоит жить в цифровом будущем. Это персонализованная медицина, биотехнологии, умные города и транспорт, интернет вещей", - уточняет ученый.
И перечисляет особенности интернет-поколения: высокая социальная вовлеченность, зависимость от общественного мнения и одновременно неготовность нести личную ответственность за корпоративные действия. Взрослые видят в этом противоречие, но у молодежи иные ценностные ориентиры.
Еще одна важная особенность iGen, по наблюдениям Александра Чулока, - ограниченные навыки работы в "неструктурированной реальности".
"Если нет отвертки, чтобы вскрыть пульт от кондиционера, они теряются. Если на нужную тему нет коммента блогера, нет четкого указания, куда идти, что делать, - то же самое. Это напоминает американскую образовательную модель прошлого века, когда у каждого студента или школьника есть треки, по которым их ведут. В итоге люди привыкают, что они все время ведомые. В этом, мне кажется, причина возникновения большого количества неформальных лидеров мнений, за которыми все молодые следят, и это облегчает жизнь. Можно сказать, это поколение интеллектуального фастфуда", - продолжает эксперт.
Не за горами время, когда люди и в восемьдесят лет будут активно трудиться. Этот тренд заметен в Японии, где инновационные бизнесы все чаще основывают предприниматели в возрасте. "Я спрашиваю российских студентов, хотели бы они жить до 120 лет? И мне отвечают, что это скучно и так долго жить не нужно. Как им тогда конкурировать с работоспособными старшими поколениями?" - заостряет проблему Чулок.
iGen в будущем
Из-за этих особенностей, полагает ученый, интернет-поколение столкнется с серьезными вызовами.
"В ближайшие десять лет мы увидим результаты научно-технологической революции. Открытия, сделанные еще в 1960-е, 1970-е годы в военной, индустриальной сферах, сейчас не линейно, а снежным комом надвигаются на нашу действительность. Это цифровизация всего, виртуальная и дополненная реальность, интерфейсы "мозг - компьютер", умные материалы, клеточные технологии. Хотя интернет-поколение отлично чувствует себя в этом окружении, есть ощущение, что у них слабый внутренний стержень. В этом я вижу угрозу", - говорит Александр Чулок.
И уточняет, что выросшее в тепличных условиях поколение, способное быстро зарабатывать миллионы и миллиарды, стремящееся к общественному признанию, обладающее врожденными навыками управления цифровым миром, психологически не готово к поворотам истории.
"Все они умеют вести личные страницы в соцсетях, блоги, но у психологии свои законы. Глобальные тренды могут подбрасывать новому поколению "черных лебедей", или джокеров, - так мы называем события с низкой вероятностью, но масштабным эффектом", - предупреждает Чулок.
Он видит выход в развитии института наставничества, глубокой трансформации роли учителя, который перестает быть "ходячим учебником", поскольку всю информацию можно найти в интернете, а становится личным коучем для молодого человека.
"Если реализовать сценарий наставничества на новой основе, все будет хорошо", - заключает Александр Чулок.