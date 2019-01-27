Казнь на электрическом стуле: самые шокирующие факты

Суть экзекуции такова. Осужденному выбривают наголо макушку и заднюю часть голени ноги. Затем туловище и руки накрепко привязывают ремнями к креслу, изготовленному из диэлектрика, с высокой спинкой и подлокотниками. Ноги крепят при помощи специальных зажимов. Вначале преступникам завязывали глаза, затем стали надевать на голову капюшон, а в последнее время - специальную маску. Один электрод прикрепляют к голове, на которую надевают шлем, другой - к ноге. Палач включает кнопку рубильника, который пропускает через тело переменный ток силой до 5 ампер и напряжением от 1700 до 2400 вольт. Обычно казнь занимает около двух минут. Подаются два разряда, каждый включается на одну минуту, перерыв между ними составляет 10 секунд. Смерть, которая должна наступить от остановки сердца, в обязательном порядке фиксирует врач.

Впервые данный метод казни был применен 6 августа 1890 года в Обернской тюрьме американского штата Нью-Йорк к Уильяму Кеммлеру, осужденному за убийство своей любовницы Тилли Зайглер.

Вплоть до настоящего времени в США были казнены таким образом более 4 тысяч человек. Также подобный вид казни применялся на Филиппинах. На электрическом стуле окончили свою жизнь и супруги-коммунисты Юлиус и Этель Розенберг, работавшие на советскую разведку.