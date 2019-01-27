Мусульманским мужчинам запрещено носить шелковую одежду и золотые украшения - и вот почему

Согласно исламской традиции мужчинам запрещено носить одежду, сделанную из шелка и золотые украшения. Говорят об этом хадисы, являющиеся преданиями о действиях и словах, сказанных пророком Мухаммедом.

При этом шелк и золото разрешены для женщин, а вот их мужей украшения и одежда из этих материалов развращают и делают женственными, передает Day.Az со ссылкой на Кириллицу.

О запрете говорится в сборниках хадисов таких известных исламских богословов как Абу Дауд, Муслим ибн аль-Хаджжадж и многих других. Наиболее показательным является предание одного из наиболее авторитетных исламских богословов средневековья Муслима ибн аль-Хаджжаджа, который также автор известного сборника хадисов - Сахих Муслим. В этом предании сказано: "Однажды Пророк Мухаммад, увидев на руке некоего мужчины золотое кольцо, снял его и выбросил, а потом сказал: "Разве кто-нибудь из вас станет держать в руке горящий уголь?"".

В другом хадисе записаны следующие слова пророка о шелке, услышанные вторым праведным амиром Умаром и переданные Мухаммадом аль-Бухари: "Это одежда безнравственных мужчин", а также "Не носите шелка, так как те, кто носит его в этой жизни, не будут его носить в будущей жизни"

Смысл запрета на золото и шелк

Через запреты на золото и шелк, которые во времена жизни пророка Мухаммеда символизировали роскошь, реализовывались воспитательные и нравственные цели. Мужчина в отличие от женщины создан сильным и доблестным и ему не предстало соревноваться с женами и сестрами в изысканности нарядов и украшений. Помимо этого запрет призван отстранить мусульман от излишней роскоши, удаляющей от Бога и ослабляющей народ.

В Коране записано: "Когда Мы хотели погубить [жителей] какого-либо селения, то по Нашей воле богачи их предавались нечестию, так что предопределение осуществлялось, и Мы истребляли их до последнего" (Коран, 17:16), а также "В какое бы селение Мы ни направляли увещевателя, богачи говорили: "Воистину, мы не веруем в то, с чем вы посланы!"" (Коран, 34: 34)

Шелковые нитки капитана Мочульского

В 1838 году штабс-капитана Мочульского вместе с группой дружественных горцев направили в дальние регионы Дагестана. По приказу Генерального штаба офицеру следовала произвести разведку незнакомой местности и составить карту с отмеченными на ней селениями, дорогами, перевалами, источниками воды и прочими важными при будущем продвижении войск объектами. Для выполнения миссии Мочульского превратили в настоящего горца. Он отрастил бороду, выучил традиции народов Дагестана, изучил Коран и даже сделал обрезание.

Для упрощения задания русский прикинулся глухонемым. Во всех селениях группу горцев-разведчиков во главе со штабс-капитаном принимали по закону гор, и только мюриды (приверженцы суфийского учения) подозревали их в шпионаже. Однако обидеть гостей они не могли из-за страха спровоцировать кровную месть от горцев, принимавших пришельцев в своих домах.

Раскусить Мочульского удалось только старейшинам аварского селения Мокок. Оказалось, что воротник одежды штабс-капитана был подшит шелковыми нитками, что противоречит исламской традиции. Тогда горцы решили проверить глухоту гостя и выстрелили возле его уха из ружья, на что Мочульский даже не дернулся. Старейшины поверили разведчику и приняли его в своем селении, после чего он продолжил свою миссию.