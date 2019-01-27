Проверь: что означают буквы YKK на застежке-молнии?

Все вы видели эти буквы на застежке. Но думали ли вы о том, что они означают?

Буквы YKK значат Yoshida Kogyou Kabushikikaisha, передает Day.Az со ссылкой на Maxim. Эта японская компания является мировым лидером по производству молний с 1934 года. На сегодняшний день она производит 90% всех молний в мире на своих 12 заводах в штате Джорджия, США, со скоростью 7 миллионов штук в день. Всего выпускается 1500 типов молний 427 различных цветов. Это много.

У YKK есть подразделения в 71 стране с общим (не таким уж большим) числом рабочих 42 тысячи. Помимо молний фабрики производят и другие виды застежек, в том числе "липучки".

За всю историю компании у нее был лишь один реальный конкурент. В 1917 году канадец Гидеон Сандбэк запатентовал свой вариант молнии, но завоевать рынок ему не удалось. А в середине 1930-х люди уже начали спрашивать, почему на всех молниях написано YKK.