Самые вкусные горячие супы разных стран

Горячие супы как нельзя лучше согреют, когда на улице мороз и метель. Во многих национальных кухнях есть подобные блюда - чаще острые или жирные. О том, какие супы помогут в холодный день согреться туристам в разных странах, - в материале РИА Новости , передает Day.Az

Финская уха

Карельское и финское национальное блюдо, может встречаться под названиями молочная уха или норвежский суп. Для ухи по-фински нужно сварить рыбный бульон, добавить туда филе красной рыбы, картошку, морковь, немного обжаренный лук, перец. Затем в кастрюлю заливаются сливки (их часто загущают небольшим количеством муки), суп доводится до кипения и снимается с огня. Подавать можно с долькой лимона и укропом.

Солянка

Солянка - настоящий российский хит. Этот суп можно сварить из того, что осталось в холодильнике после праздников, поэтому вариаций его приготовления очень много.

Вот один из рецептов: говядину на косточке и копченые свиные ребра залить водой и довести до кипения, затем снять пену, положить очищенную луковицу и снова довести до кипения. Когда бульон будет готов, его нужно процедить, а мясо нарезать соломкой. Точно так же нарезаем колбаски и соленые огурцы. Далее необходимо приготовить зажарку из лука с добавлением томатной пасты. Все нарезанное отправляется в кастрюлю и за 10 минут до готовности добавляются маслины, несколько тонких долек лимона и зелень.

Хаш

Хаш - это наваристый, вязкий несоленый мясной бульон, приготовленный из вымоченных говяжьих ножек (вывариваются 6-8 часов). Едят его исключительно горячим (иначе он начнет застывать - как холодец). В процессе приготовления мясо не отделяют от костей.

К хашу подают соль, измельченный чеснок, подсушенный тонкий лаваш, зелень, тертую редьку и водку.

Том ям

Тайский суп становится все популярнее у россиян, он в меру острый и немного сладкий. Есть несколько рецептов его приготовления, но самым известным считается том ям кунг - с креветками.

Чтобы приготовить этот суп, нужно предварительно сварить куриный бульон, а потом добавить в него имбирь, лемонграсс, перечную пасту и рыбный соус. Потом положить креветки, грибы, перец чили, влить кокосовое молоко. Довести до кипения и добавить сок лимона или лайма, крупно нарезанную кинзу, после чего снять с огня.

Борщ

Борщ - один из самых популярных супов в России. Происхождение его неизвестно, но упоминания о борще встречаются еще в 16 веке. Единого рецепта нет: во многих местах его готовят по-разному. Но обычно это - бульон из говядины, зажарка из лука и моркови, свекла, капуста, картофель, томатная паста, зелень. В этот суп также иногда добавляют помидоры или сладкий перец.

Гороховый суп

Гороховый суп - традиционное блюдо немецкой кухни. Сначала нужно около часа варить горох, затем добавить в кастрюлю копченые свиные ребрышки. Параллельно - пассеровать на сковороде лук, морковь и корень петрушки. Как только горох сварится, в кастрюлю добавляется картофель, зажарка и различные пряности. Заправляется суп мелконарезанной петрушкой.

Шурпа

Шурпа - жирный, наваристый суп, его готовят во многих странах мусульманского мира.

Для начала повар отваривает баранину, затем достает готовое мясо, отделяет его от костей, режет кусочками и возвращает обратно в кастрюлю. Потом обжаривает лук и морковь, добавляет зажарку в суп вместе с помидорами, картофелем и сладким перцем, после чего варит еще двадцать минут. Готовый суп нужно посолить, поперчить и добавить в него зелень.

Буйабес

Буйабес или марсельская уха - традиционное прованское блюдо. Буйабес готовился из рыбы, оставшейся вечером после продажи. Со временем рецепт его усложнялся, в суп добавлялись морепродукты, даже омары, и сейчас он считается деликатесом: буйабес можно встретить в лучших ресторанах средиземноморского побережья Франции, популярного у туристов.

Марсельская уха варится из нескольких видов морской рыбы с добавлением морепродуктов, белого вина, овощей (лук, помидоры, фенхель, чеснок), шафрана, апельсиновой цедры и пряностей.

Подается с подсушенным багетом и чесночным соусом руй.

Харчо

Харчо - это национальное блюдо грузинской кухни, суп очень пряный и характерный, готовится из говядины с рисом, с обилием зелени, специй и чеснока, с грецкими орехами и соусом ткемали или тклапи (высушенным сливовым пюре). Иногда вместо тклапи добавляют алычу, гранатовый сок или томатную пасту.

Тыквенный крем-суп

CC0 / congerdesign / Тыквенный суп

Тыквенный суп богат витаминами и считается полезным для пищеварения блюдом. Для его приготовления необходимо нарезать мякоть тыквы кубиками, а лук с чесноком мелко порубить. В глубоком сотейнике растопить сливочное масло, добавить туда оливковое и обжарить лук с чесноком. Когда лук станет прозрачным, положить в сотейник тыкву и жарить ее, постоянно помешивая. Затем присыпать сахаром, влить в сотейник бренди и тушить в нем овощи еще три минуты. Потом добавить куриный бульон и варить еще 15 минут, далее - сливки, соль, перец и немного рубленой петрушки.