Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2019 года

Когда можно красить волосы по лунному календарю в феврале 2019, чтобы смена имиджа вас порадовала, привлекла восхищенные взгляды окружающих, принесла успех и здоровье? Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в феврале 2019 года и выбирайте самые лучшие дни для похода в салон красоты, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Февраль - последний зимний месяц, когда еще придется походить в шапке, кутаясь от лютых морозов. Но предвкушение весны делает свое дело, и многие женщины, стремясь преобразиться, спешат в парикмахерскую, чтобы сменить наскучивший имидж, постричь или покрасить волосы в новый цвет. Какие дни для этого наиболее подходящие? Узнайте из лунного календаря прогноз на каждый день февраля 2019 и решайте, стоит ли посетить мастера или лучше отложить визит на другой день.

Лунный календарь на февраль 2019: когда красить волосы

1 февраля - 27 лунный день. Окрашивание и тонирование волос будет вполне удачным, не бойтесь новых цветов.

2 февраля - 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

3 февраля - 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

4 февраля - 30, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

5 февраля - 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

6 февраля - 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

7 февраля - 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

8 февраля - 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона - этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

9 февраля - 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос - это негативный период для смены имиджа.

10 февраля - 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

11 февраля - 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

12 февраля - 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

13 февраля - 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

14 февраля - 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

15 февраля - 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

16 февраля - 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

17 февраля - 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

18 февраля - 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

19 февраля - 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

20 февраля - 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

21 февраля - 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

22 февраля - 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

23 февраля - 20 лунный день. Для окрашивания волос выбирайте естественные цвета, это будет способствовать налаживанию бизнеса.

24 февраля - 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

25 февраля - 21 лунный день. Светлые оттенки привлекут нужных людей и помогут решить важные вопросы.

26 февраля - 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

27 февраля - 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

28 февраля - 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.