Претенденты на «Оскар» снялись в необычной фотосессии

Актеры, претендующие на получение премии "Оскар", снялись в необычной фотосессии для 25-го ежегодного голливудского номера Vanity Fair. Снимки опубликованы на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо обычных фотографий, в материале есть и "движущиеся" картинки.

На снимках запечатлены Элизабет Дебики, Рами Малек, Чедвик Боузман и другие звезды.

По мнению издания, в киноиндустрии наступила эпоха перемен. Это подтверждается тем, что у каждого представленного актера есть своя яркая история.