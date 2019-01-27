Претенденты на «Оскар» снялись в необычной фотосессии
27 января 2019 14:43 164
Актеры, претендующие на получение премии "Оскар", снялись в необычной фотосессии для 25-го ежегодного голливудского номера Vanity Fair. Снимки опубликованы на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Помимо обычных фотографий, в материале есть и "движущиеся" картинки.
На снимках запечатлены Элизабет Дебики, Рами Малек, Чедвик Боузман и другие звезды.
По мнению издания, в киноиндустрии наступила эпоха перемен. Это подтверждается тем, что у каждого представленного актера есть своя яркая история.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:05 2 533
Самые шокирующие буквы русского алфавита
12:45 3 315
Зачем Сталин хотел высушить Каспийское море
12:31 1 273
Почему христиане носят крестик на груди
-
26 Янв. 23:08 8 042
-
26 Янв. 16:12 7 326
-
26 Янв. 22:23 6 848
-
09:27 5 377
-
26 Янв. 17:14 3 590