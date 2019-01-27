Майли Сайрус и Лиам Хемсворт впервые появились на публике после тайной свадьбы - ФОТО

Американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт, которые недавно тайно связали себя узами брака, впервые появились на публике вместе после закрытой свадебной церемонии. Они посетили праздничный вечер G'Day USA, который состоялся 26 января в Лос-Анджелесе, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

29-летний Лиам пришел на гала-вечер, чтобы получить награду за достижения в искусстве. Он стал одним из трех австралийцев, получивших такое отличие. Творческую работу актера отметили в фильмах "Голодные игры" и "День независимости: Возрождение".

Майли Сайрус, которая традиционно выбрала более чем откровенный наряд, пришла поддержать мужа. Она не стала позировать на красной дорожке и присоединилась к Лиаму позже. На церемонии влюбленная пара сидела за столиком и много обнималась.

Напомним, история романа голливудского актера, 28-летнего Лиама Хемсворта и 25-летней певицы Майли Сайрус довольно длинная и интересная: пара встретилась в 2009 году, спустя три года отношений они объявили о помолвке. В 2013 году официальные представители Майли и Лиама подтвердили журналу People, что молодые люди отменили помолвку и разорвали отношения. А в 2016 пара решила их возобновить.