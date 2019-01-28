Медики объяснили, как нужно бросать курить

Медики предупреждают, что бросать курить нужно, только следуя определенным правилам. В противном случае, все усилия будут бесплодны.



Как передает Day.Az со ссылкой на Росбалт, эксперты советуют разработать для себя систему поощрений. Начинать надо с малого. Например, если вы смогли продержаться день без сигарет, сделайте себе подарок.

При этом сокращение объемов потребления сигарет должно идти по плану. Напишите его на листке и повесьте на видное место, советует портал Meddaily.



Включите близких в это мероприятие. Объявите им, что бросаете курить, и вам потребуется их поддержка. Назначьте дату - тот момент, с которого вы больше не курите.

Справиться с тягой к сигаретам помогут конфетки без сахара или жевательная резинка. Можно также заедать тягу к табаку морковью, орехами, фруктами. Главное - ваш выбор должен быть полезным.



А чтобы не сдаться, лучше вступить в тематическую группу или зарегистрироваться на форуме. Люди, понимающие проблему, смогут всегда дать дельный совет.

Также, если вы собрались отказаться от вредной привычки, стоит начать ходить в фитнес-клуб. Это могут быть тяжелые тренировки или йога, наоборот, расслабляющая и снимающая тревожность.