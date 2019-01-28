Медики объяснили, как нужно бросать курить
Медики предупреждают, что бросать курить нужно, только следуя определенным правилам. В противном случае, все усилия будут бесплодны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Росбалт, эксперты советуют разработать для себя систему поощрений. Начинать надо с малого. Например, если вы смогли продержаться день без сигарет, сделайте себе подарок.
При этом сокращение объемов потребления сигарет должно идти по плану. Напишите его на листке и повесьте на видное место, советует портал Meddaily.
Включите близких в это мероприятие. Объявите им, что бросаете курить, и вам потребуется их поддержка. Назначьте дату - тот момент, с которого вы больше не курите.
Справиться с тягой к сигаретам помогут конфетки без сахара или жевательная резинка. Можно также заедать тягу к табаку морковью, орехами, фруктами. Главное - ваш выбор должен быть полезным.
А чтобы не сдаться, лучше вступить в тематическую группу или зарегистрироваться на форуме. Люди, понимающие проблему, смогут всегда дать дельный совет.
Также, если вы собрались отказаться от вредной привычки, стоит начать ходить в фитнес-клуб. Это могут быть тяжелые тренировки или йога, наоборот, расслабляющая и снимающая тревожность.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Самые вкусные горячие супы разных стран
10 секретов отелей, о которых нужно знать - ВИДЕО
"Шатдаун" обошлась Вашингтону в $1,6 млрд
В США ввели в строй второй эсминец класса Zumwalt
Случаи хищения произведений искусства из российских музеев
Что случилось с мозгом Эйнштейна 64 года спустя - ВИДЕО
Очевидцы рассказали о краже картины в Третьяковской галерее
Из Третьяковской галереи украли картину - ФОТО
Самая богатая собака в мире - ВИДЕО
В Белом доме рассказали, почему Трамп прекратил "шатдаун"
-
27 Янв. 12:45 16 007
-
27 Янв. 13:05 14 922
-
27 Янв. 09:27 6 067
-
27 Янв. 07:30 4 528
-
27 Янв. 12:52 4 515