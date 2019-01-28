«Аквамен» стал самым кассовым фильмом в истории DC
28 января 2019 09:05 224
Фантастический боевик "Аквамен" стал самым кассовым фильмом по комиксам DC за всю историю кино. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Deadline".
Отмечается, что его сборы по всему миру достигли $1,09 млрд. Таким образом лента обогнала "Темного рыцаря: Возрождение легенды", установившего предыдущий рекорд с показателем в $1,084 млрд.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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