«Аквамен» стал самым кассовым фильмом в истории DC

Фантастический боевик "Аквамен" стал самым кассовым фильмом по комиксам DC за всю историю кино. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Deadline".

Отмечается, что его сборы по всему миру достигли $1,09 млрд. Таким образом лента обогнала "Темного рыцаря: Возрождение легенды", установившего предыдущий рекорд с показателем в $1,084 млрд.