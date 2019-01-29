Тайные хроники США - ФОТО

"Нью-Йорк Таймс" назвала Вивиан Майер "одним из наиболее проницательных уличных фотографов Америки". Между тем она тщательно скрывала свои работы и многих не видела даже сама. Талант открылся случайно.

Вивиан родилась в Нью-Йорке в 1926 году, какое-то время жила во Франции, на родине матери, а в 1950-х вернулась в Нью-Йорк. Чуть позже переехала в Чикаго. Более 40 лет Майер работала няней, а уличную жизнь мегаполисов со всем ее разнообразием снимала для себя. Она не расставалась со своей зеркалкой Rolleiflex, куда бы ни пошла, заслужив у горожан прозвище "Мэри Поппинс с камерой". Снимки никому не показывала. Возможно, не придавала им большого значения. В конце концов в ее архиве скопились рулоны пленки, более 100 000 негативов. Некоторые пленки были даже не проявлены.

Они были выставлены на благотворительный аукцион в 2007 году. Некий предприниматель по имени Джон Малуф заплатил за них $400 и, посмотрев внимательнее, понял, что обнаружил что-то невероятное. В настоящее время собрание работ Вивиан Майер архивируется и каталогизируется. Вивиан Майер до славы не дожила, скончалась в 2009 году.

Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru представляте читателям работы ее работы:

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