Ученые рассказали о своеобразии веры викингов

Большинство религий строятся на вере и покаянии. Обращаясь к своему богу, люди просят об удаче, здоровье, благополучии для себя и близких или выпрашивают пощады за свои проступки.

Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, ученые из Уппсальского университета (Швеция) изучили древние тексты викингов, такие как "Старшая Эдда" и "Младшая Эдда", и выяснили, что скандинавские мореходы относились к богам иначе. Они уважали Одина и Тора, верили, что боги и другие сверхъестественные силы наблюдают за ними, но не боялись их, сообщает Мойка 78. Викинги верили, что боги не станут карать их за дурное поведение, насылая голод и бури. Также они знали, что боги не обязаны исполнять их желания, а потому в важных делах прежде всего рассчитывали на себя. Более того, викинги не считали сверхъестественных существ всесильными.

Долгое время ученые не могли понять, как были устроены взаимоотношения между викингами и высшими силами, так как древние легенды скандинавов были записаны довольно поздно - в 12-14 веках. Долгое время они передавались из уст в уста. В письменном виде мифы появились благодаря христианам, а потому доподлинно неизвестно, какие изменения претерпели легенды и сказания. Сейчас специалисты все еще пытаются разобраться в этом вопросе, но в одном они уверены точно: у викингов отношение к религии сильно отличалось от того, к которому мы привыкли.

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