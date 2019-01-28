В Египте нашли древний пресс для изготовления вина и винное хранилище

Египетская археологическая миссия обнаружила в провинции эль-Бохейра в Египте древний пресс для отжима винограда и винное хранилище. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщило министерство по делам памятников древности Египта, пресс и хранилище входили в единый археологический комплекс, который включал также жилые помещения и относился, вероятно, к греко-римской эпохе в истории Египта (примерно с середины IV века до нашей эры по конец IV века нашей эры).

По мнению египетских ученых, обнаруженное "винное производство" позволит точнее понять, как производили и хранили вино. В частности, во время раскопок были найдены глиняные амфоры и фрагменты толстой стены из кирпича с вкраплениями известняковых блоков. Эта конструкция, возможно, использовалась для поддержания правильной температуры при хранении и выдержке вина из этого региона, которое очень ценилось в греко-римский период.

Кроме того, археологи нашли фрагменты цветной штукатурки и мозаики. Они полагают, что эти находки относятся к постройке, где находились жилые помещения хозяина или руководителя этого производства.

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