10 стран, куда не страшно поехать одному
Аналитики онлайн-сервиса Wegoplace провели опрос жителей 142 стран и узнали, чувствуют ли они себя в безопасности во время ночных прогулок. Также у респондентов спросили о степени доверия местным полицейским и возможных случаях грабежа. После исследования эксперты присвоили каждый стране рейтинг в диапазоне от 0 до 100%.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, выяснилось, что безопаснее всего чувствуют себя жители Сингапура (97%), второе место по безопасности занимают сразу три страны - Норвегия, Исландия и Финляндия (93%). В топ-10 также вошли Узбекистан, Швейцария и Гонконг (91%), Канада (90%), Индонезия (89%) и Дания (88%).
Эксперты также сообщили, в каких странах туристам-одиночкам лучше быть начеку. Самой небезопасной страной названа Венесуэла, большая часть респондентов рассказала о случаях кражи денег и имущества. Также туристы стали жертвами преступлений в Афганистане, Южном Судане, Габоне и Либерии, их рейтинг безопасности 44%. Среди обладателей низкого индекса безопасности также ЮАР, Мексика, Доминиканская Республика, Ботсвана и Сьерра-Леоне.
Аналитики предупредили туристов, собирающихся поехать в эти страны, тщательно планировать путешествие и соблюдать меры безопасности
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