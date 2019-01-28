Почему мусульманам на самом деле запрещено пить алкоголь

Ислам, зародившийся в начале VII века на западе Аравийского полуострова, собрал под своим крылом представителей различных местных племён, поклонявшихся своим языческим богам, дозволявшим им вести жизнь согласно их религиозным представлениям.

Ни в одном из этих верований людям не запрещалось употреблять алкогольные напитки, которые в условиях дефицита воды помогали арабам справляться с жаждой. Финиковая настойка и слабоалкогольные вина хоть и не способствовали сильному опьянению человека, но их регулярное питье превращалось в злоупотребление.

Заветы пророка

Как передает Day.Az со ссылкой на cyrillitsa.ru, проповедуя на данной территории мусульманские ценности, пророк Мухаммед поначалу не обращал внимания на эту привычку своих последователей, но осознав её губительное влияние на поддержание общественной дисциплины, здоровье людей и их способность к воспроизведению крепкого потомства, задумался о введении запрета на употребление спиртных напитков.

Поторопиться с решением этого вопроса заставили несколько инцидентов, случившиеся с его ближайшими последователями, которые из-за опьянения устраивали драки на торжествах и позволяли себе ошибки при чтении молитвы. Дабы не вызвать всеобщего негодования Мухаммед начал с постепенного ущемления прав любителей алкоголя, до которых на первоначальном этапе стали доносить мысли не только о пользе, но и о вреде употребления спиртного в больших количествах.

Толкователи ислама заявляют, что осторожность со стороны посланника Аллаха была вызвана нежеланием в одночасье разрушать экономическую деятельность арабов из Хиджаза, которые успешно торговали ввозимым из Сирии алкоголем. Именно поэтому первый намёк на тлетворное влияние алкоголя на человека звучал так: "Они спрашивают тебя о вине и майсире [жертвоприношения]. Отвечай: "И в том, и в другом есть великий грех, есть и некая польза для людей, но греха в них больше, чем пользы" (сура "Бакара", 2 / 219).

Несколько позже появился аят, запрещавший совершать намаз в нетрезвом состоянии: "О вы, которые уверовали! Не творите молитвы, будучи пьяными, [и ждите], пока не станете понимать то, что говорите..." (сура "Ниса", 4/43).

Окончательно негативное отношение исламской религии к алкоголю было закреплено в суре Священного Корана "Маида" (5 / 90), гласившей: "... Опьяняющий напиток, майсир ... - скверные деяния, [внушаемые] шайтаном. Сторонитесь этого, быть может, вы преуспеете".

А в следующем айяте той же суры закреплён категорический запрет правоверным мусульманам употреблять спиртные напитки: "Воистину, шайтан при помощи вина... хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и совершения молитвенного обряда. Устоите ли вы?".

Хамр

Так в исламской традиции возникли понятия "хамр" - означающее алкогольное вещество, и "хамар" - грех употребления спиртных напитков, лишающий человека разума.

Трактуя слова посланника Аллаха о том, что "все опьяняющее - хамр, а всякий хамр запретен", исламские богословы сходятся во мнении, что этот хадис возводит в ранг запретного плода не только вино и брагу, но и любые дурманящие сознание субстанции от наркотиков до бытовой химии - клея, бензина, ацетона.

Богослов Абу Дауд в своём сборнике хадисов передаёт слова Посланника Аллаха относительно употребления алкоголя в лечебных целях: "Воистину, хамр не несёт исцеление, он несёт болезнь", добавив при этом, что "Аллах ниспослал болезни и лекарства, создав для каждой болезни своё лекарство, и лечитесь им. И не лечитесь запретным".

Пять причин

Компилируя разнообразные источники, можно назвать пять очевидных резонов, послуживших поводом для отказа огромной исламской цивилизации от алкоголя.

Первостепенная причина заключается в необходимости честно, без осквернения исполнять 5 раз в день священный ритуал намаза, который запрещено совершать, находясь под воздействием спиртного. Даже если мусульманин, решив схитрить, выпьет алкогольный напиток утром, его организм всё равно не успеет до следующей молитвы избавиться от спиртосодержащих паров, а значит, на очередную встречу с Всевышним он придёт, совершив грех. Богослов Ибн Аби 'Асым в "аль-Ахад" (810) приводит такие слова пророка Мухаммеда:

"Кто бы не выпил вино, не будет принята от него молитва в течение сорока ночей. И если он умрёт в то время, когда в его мочевом пузыре осталось что-то из вина, то Рай обязательно станет для него запретным!".

Вторая причина кроется в пагубном воздействии алкоголя на разум человека, затмевая который, он может подвигнуть правоверного к забыванию заповедей Корана, что является страшнейшим из грехов. В сборнике Ибн Маджа (3375) приводятся слова Пророка: "Употребление опьяняющего напитка и поклонение огню - грехи одинаковой степени...Человек, поклоняющийся огню, будучи сошедшим с правильного пути, не признаёт Аллаха. Человек, выпивший опьяняющий напиток, тоже, будучи пьян, теряет разум и не признаёт Аллаха".

Третий резон состоит в том, что спиртные напитки, размывая грань между праведным и порочным, способны подтолкнуть правоверного к совершению не угодных Аллаху дел. Проявляя под воздействием опьянения агрессию и чиня противоправные действия, человек придя в себя зачастую не способен вспомнить о своих дурных поступках, а значит, из высшего творения Аллаха превращается в неразумное животное. В связи с этим весьма поучителен хадис, приведённый ат-Табарани в "аль-Аусат" (357), повествующий о том, как одного иудея правитель, заставил на выбор совершить одно из этих греховных деяний: убийство малыша, вкушение свинины, прелюбодеяние или питьё вина. Решив, что наименьшим злом будет принятие спиртного напитка, он напился, после чего потеряв контроль над мыслями делал всё то, что ему приказывали.

Четвёртым основанием считается боязнь быстрого привыкания к спиртным напиткам, которая запускает механизм постепенной духовной и физической деградации личности.

Пятая причина касается пагубности распития спиртных напитков на глазах у детей, которые беря за основу поведения пример родителей, повзрослев, тоже станут грешить. Чтобы не допускать растления молодёжи и не увеличивать число спивающихся людей, Аллах устами пророка однозначно запретил употребление дурманящего алкоголя.

Что ещё запрещено

Помимо употребления алкоголя мусульманам запрещено производить какие-либо действия связанные с ним. В подтверждении этой истины Абу Дауд приводит слова сподвижника пророка Ибн Умара: "Аллах проклял алкоголь и того, кто его пьёт, и того, кто его наливает, и того кто продаёт его и того, кто покупает, и того, кто его делает и того, кому его делают, и того, кто его носит и того, кому его приносят".

Если человек трижды нарушит этот запрет, но покается, то Аллах простит его, но согрешив в четвёртый раз, согласно Ибн Маджу (3377), он после кончины будет напоён Аллахом "гноем обитателей Ада".

Заявляя, что пьяница непременно попадёт в ад, пророк Мухаммед призывает мусульман отказать от алкоголя, и, ведя праведный образ жизни удостоиться после смерти вечного пребывания в райском саду, в котором текут "реки из вина, приятного для пьющих" (Сура 47/15 "Мухаммад").

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook