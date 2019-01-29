Зачем человеку нужна лень
Навязываемая людям суть лени слишком однобока. Считается, что это плохое качество, а человек, который часто ленится, просто обязан с этим бороться всеми силами.
Ничего удивительного в этом нет, ведь с коммерческой точки зрения активный образ жизни - двигатель прогресса и бизнеса. Однако из-за того, что пропаганда активности слишком сильна, у людей, которые вовсю стараются не лениться, возникает хроническая усталость и даже развивается депрессия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, по одной из версий, лень необходима, поскольку сигнализирует о том, что человеку нужен отдых, как физический, так и ментальный. Этот так называемый сигнал сохранился у человека от предков, он предотвращал у них неоправданную трату энергетических ресурсов.
Согласно другой версии, лень - выражение внутриличностного конфликта. Человек лениться делать то, что ему делать не хочется. Так, например, студент откладывает изнурительную подготовку к экзаменам, но с удовольствием тратит эти же силы на прогулку или любимый спорт.
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