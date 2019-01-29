5 продуктов для повышения иммунитета
Если вы ищете нелекарственные способы предотвратить грипп и простуду в зимний период, отправляйтесь в магазин, взяв с собой список продуктов, который представляет Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Хурма
Эта ягода не просто так появляется во время сезона простуды и гриппа. Она богата витаминами А и С, которые важны для функционирования иммунной системы. Только один плод среднего размера содержит около половины рекомендуемой суточной нормы витамина А.
Йогурт
Исследования показали, что живые бактерии в йогурте могут защитить кишечный тракт от заболеваний и повысить устойчивость иммунитета к некоторым инфекциям. Выбирайте натуральный греческий йогурт. Он содержит много белка и мало сахара.
Шоколад
Хорошие новости для любителей шоколада: какао является концентрированным антиоксидантом, повышающим иммунитет. Исследования показали, что регулярное употребление несладкого какао также может снизить риск сердечных заболеваний.
Рыба
Кислоты омега-3 и другие полезные жиры помогают повысить активность лейкоцитов, повысить иммунитет и восстановить организм после инфекции. При выборе рыбы стоит помнить одно: беременным женщинам и маленьким детям стоит избегать экзотических сортов рыб, которые могут содержать ртуть: королевская скумбрия, акула и рыба-меч. Отдавайте предпочтение жирной рыбе, это может быть лосось, тунец, скумбрия.
Ягоды
В большинстве ягод содержится витамин С и антиоксиданты, которые предотвращают повреждение клеток. В одном стакане клубники содержится столько же витамина С, как в апельсиновом соке. Больше всего полезных веществ в темных ягодах: чернике и ежевике.
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