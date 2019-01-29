Загадки Покайнского леса

Таинственный Покайнский лес, расположенный на юге Латвии, - место удивительное. Многие считают, что он наделен целительной силой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, впервые об этом заговорил рижский историк Ивар Викс, который рассказал о загадочных свойствах местных камней, способных, по его словам, исцелять практически любые недуги и остающихся теплыми в любое время года.

Массивных валунов здесь ровно 30 и никто точно не может сказать, откуда они в лесу появились. Есть версия, что когда-то сюда приезжали паломники и оставляли камни, как знак освобождения от грехов. По другой легенде, валуны были "собственностью" жрецов-друидов, которые с их помощью управляли погодой.

Ивар Викс выдвинул гипотезу, что тридцать холмов Покайнского леса являются искусственными, а камни - это часть некой системы, цель которой - создание эффекта энергетического резонанса.

Возможно, это на самом деле так. Во всяком случае невозможно отрицать тот факт, что грибы в загадочном лесу вырастают до невероятных размеров, а листва на деревьях растет лишь с одной стороны.

В 70-х годах прошлого века на территории Покайнского леса спутники НАСА несколько раз фиксировали мощные источники подземного излучения. Поговаривали даже, что в одном из холмов находится радиоактивный метеорит, но догадки до сих пор никак не подтвердили.

Неоспоримым является факт, который признают даже самые отъявленные скептики, побывавшие в Покайнском лесу. Таинственные валуны действительно способны излечивать некоторые недуги: после контакта с ними можно избавиться от болезни суставов, остеохондроза и женских болезней. Кстати, стоит отметить, что за излечение каждого заболевания "отвечают" определенные камни.

А вот забирать с собой из леса камушки не советуют: говорят, что тех, кто решился на "кражу", вскоре стали настигать болезни или несчастные случаи.

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