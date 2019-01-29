Будьте осторожны! Найдена смертельная опасность памперсов!

В детских подгузниках найдены токсичные вещества, которые могут быть потенциально опасными для грудничков. Результаты исследования, как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, опубликовало агентство по здравоохранению Франции.

Согласно этой информации, в памперсах, в частности, обнаружены канцерогенные соединения, приводящие к онкологическим заболеваниям. Как подчёркивается в отчёте, были проверены десятки международных марок и во всех выявлено превышение санитарных норм. Такие результаты взволновали родителей по всему миру.

Удивительно, но даже сами фирмы-производители зачастую не могут понять, каким путём опасные вещества оказывается в составе подгузников. Международное агентство по изучению рака установило: главный враг здоровья, кроющийся в памперсах - глифосат. Это вещество применяется в сельскохозяйственном производстве. Причём накопительный эффект от опасных подгузников может сказаться уже во взрослом возрате.

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