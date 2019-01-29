Сестры Поллок: история реинкарнации, которая заинтересовала ученых

Нижеуказанная история о "перерождении" двух сестер вызвала общественный резонанс и даже заинтересовала некоторых ученых.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, Джон и Флоренс Поллок жили в небольшом английском городе Хексхэм. В 1946 году у пары родилась дочь Джоанна, а через пять лет - малышка Жаклин. Девочки обожали проводить время друг с другом и были жуткими непоседами. Из-за этого в возрасте трех лет младшая Жаклин упала в пустую бочку и ударилась головой так сильно, что у нее на лбу остался заметный шрам. У Джоанны тоже была отличительная черта - большая родинка на животе.

В 1957 году сестры вместе с одноклассниками отправились в церковь. Это был последний раз, когда родители видели их живыми. По дороге к храму в детей на огромной скорости въехал автомобиль. За рулем сидела женщина, которая хотела покончить жизнь самоубийством. Она наглоталась таблеток и, потеряв управление, заехала на тротуар, а дети не успели сориентироваться и отбежать.

Джон и Флоренс были убиты горем. Женщина пыталась отвлечься работой, а мужчина, наоборот, не выходил из дома, перебирал вещи девочек и изучал материалы о реинкарнации. Оказалось, что он с самого детства верил в то, что переселение душ возможно. Когда же произошло большое несчастье, он принялся молиться о том, чтобы высшие силы послали ему еще детей. Вскоре Флоренс забеременела, и Джон уверился в мысли, что беременность его жены - послание свыше. Он был убежден, что у них родятся две девочки-близняшки - ведь по его теории возрожденных душ должно быть две. Флоренс не обращала на это внимания, и, поскольку узи в те времена не делали, всю беременность даже не подозревала, что ее муж оказался прав. В 1958 году у них действительно родились две девочки, которых они назвали Джиллиан и Дженнифер.

По мере того, как их дочери росли, Поллоки стали замечать разные странности. При этом Флоренс относилась к ним скептически, в то время как Джон был все также убежден, что в близняшек переселились души погибших Джоанны и Жаклин.

Однако кое-что все-таки поражало Флоренс: у одной из сестер была родинка на лбу, там где у Жаклин был шрам от падения в бочку, а у другой - на животе, ровно там же, где и у погибшей Джоанны.

Кроме этого совпадения, Поллоки заметили, что характер Джиллиан и Дженнифер очень напоминает характер их умерших сестер: они тоже были непоседами и просто обожали друг друга. Им нравилось играть в игрушки Жаклин и Джоанны гораздо больше, чем в новые. И девочки никогда не ссорились, пытаясь выяснить, где чья игрушка. Будто каждая из них уже знала, какая игрушка кому из них принадлежит.

Позже супруги стали замечать, что Джиллиан взрослеет значительно быстрее Дженнифер и все время опекает сестру, как будто она в их паре была старше.

Но больше всего Поллоков поражал жуткий страх девочек, который они испытывали по отношению к автомобилям. Когда на дороге возле девочек происходило что-то непонятное, машина сигналила или резко тормозила, Джиллиан и Дженнифер впадали в истерику и несколько раз даже лишались чувств.

Однажды Флоренс услышала, как дочери обсуждают детали автомобильной аварии. Джиллиан сказала Дженнифер: "Кровь течет из твоих глаз...". Женщина испугалась и рассказала об этом мужу. И Джон признался, что когда он приехал на опознание тел, то на глазах Жаклин была повязка.

После пяти лет "прошлое" девочек перестало их беспокоить. Однако в возрасте двадцати лет Джиллиан увидела сон, в котором она бродила по дому, где семья Поллок жила в далеком прошлом, когда у них только родилась погибшая Джоанна. Хотя Джиллиан никогда не жила в этом доме и даже никогда его не видела, поскольку после рождения девочек-близняшек Поллоки переехали в другой город, подальше от тяжелых воспоминаний, она подробно описала особняк. Журналисты, приехав туда, были поражены точностью ее слов.

В середине 1960-х случаем близняшек Поллок заинтересовался американский биохимик и психиатр Ян Стивенсон, который давно изучал феномен реинкарнации. Он считал, что поведение Джиллиан и Дженнифер не могло быть следствием влияния родителей. Во-первых, потому что мать все время была настроены скептически и не верила в реинкарнацию. А во-вторых, существовали некоторые неоспоримые факты, вроде родинок и необъяснимого страха автомобилей.

Однако были и те, кто осуждал Стивенсона. Например, британский ученый Ян Уилсон говорил, что доказательная база Стивенсона весьма слабая: единственными свидетелями поведения Джиллиан и Дженнифер были их родители, а отец и вовсе с самого начала верил в реинкарнацию, из-за чего он не мог считаться беспристрастным.

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