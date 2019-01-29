Зачем американцы носят стирать одежду в прачечную
В Америке крайне популярны прачечные - так называемые laundry. В народе же их попросту называют "ландроматы".
Почему жители США так любят носить вещи туда, а не стирать их у себя дома? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Оговоримся сразу: речь пойдет о больших городах. Ведь в так называемой одноэтажной Америке стиральные машинки, как и сушилки, есть в каждом частном доме. В отличие от мегаполисов...
Так каковы же причины любви жителей Америки к ландроматам? Все гораздо проще, чем кажется.
Во-первых, во многих городских многоквартирных домах попросту запрещена установка стиральных машин. Это попросту не предусмотрено планировкой, а американцы не привыкли обходиться ограниченным пространством и уж точно не станут ставить стиральную машину где-либо, кроме специально отведенной для этого зоны. Плюс ко всему, рядом с таким аппаратом должна быть и сушилка (в Америке не принято развешивать белье на веревочке в ванной), что также съедает дополнительное пространство. А в большинстве квартир попросту нет вытяжки, что также не способствует проветриванию влажного пространства.
В итоге - куда проще отнести вещи в ландромат и постирать их там.
Кроме того, большая часть квартир сдается. И если в жилище что-то ломается, то ремонт ложится на плечи ее хозяина, что совершенно не выгодно арендодателю.
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