Точный гороскоп на вторник

Сегодня звезды гороскопа подсказывают, что стремление к новизне способно принять любые формы - от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест. Привычные дела и обязанности будут вызывать скуку, склоняя отложить их на потом, чтобы заняться чем-то более интересным. Звезды в этот день наделяют повышенной эмоциональностью и любознательностью, пойдя на поводу у которых, вы имеете все шансы провести яркий, насыщенный и интересный день! Единственное, чего следует избегать, - это споров. Сегодня они способны вспыхивать на пустом месте и быстро разрастаться, как лесной пожар.

Овен

Сегодня Овен будет настроен жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ним какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение он способен превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Овна в таком поведении, - его искренность: затевая спор, он верит, что пытается уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.

Телец

Лучшей музыкой для ушей Тельца станет иностранная речь! Она напомнит ему, что есть далекие страны, в которых он еще не бывал, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды гороскопа советуют сегодня Тельцу подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Тельцу смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.

Близнецы

Звезды гороскопа советуют Близнецам отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время - все это сегодня Близнецы способны изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.

Рак

Рак имеет шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если он такое приглашение не получит, ему имеет смысл самому приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды гороскопа в этот день наделяют Рака спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что сегодня он сумеет показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы его мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.

Лев

Лев, возможно, захочет организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует его присутствия дома. День склоняет его к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное - сегодня у Льва получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.

Дева

Страсть Девы к перемене мест достигнет апогея! Она будет готова воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить ее на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сама Дева будет изобретательна на этот счет. Сегодня она способна придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.

Весы

День склоняет Весы к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат им вариантов поразвлечься, в Весах проснется талант организатора, и они быстро придумают с кем, когда и куда им можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник - программа у Весов может быть обширной. Но самое лучшее, что могут они сделать сегодня, - это провести время с тем, кого любят.

Скорпион

Сегодня Скорпиону будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе - все они будут написаны у него на лице. Больше того, Скорпион и сам не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Скорпиона сегодня практически нет запретных тем. А уж ждать от него словесной пощады, если он чем-то недоволен, и вовсе не стоит: он не намерен сглаживать острые углы!

Стрелец

Стрелец способен заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Стрелец будет превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды гороскопа советуют Стрельцу специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где он может всласть понаблюдать за окружающими.

Козерог

Любознательность Козерога не будет знать границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Козерогу давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе - звезды гороскопа советуют Козерогу воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, он не останется внакладе, ведь его любопытство в итоге будет удовлетворено.

Водолей

Водолей способен буквально разрываться между тем, что ему приходится делать, и тем, чего он бы хотел. Ему будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от него массу времени и сил, с другой же - мысли Водолея будут невообразимо от этих дел далеки! Он может то и дело посылать СМС друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках... Возможно, только к концу дня Водолею удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.

Рыбы

Рыбы будут востребованы как никогда! Их телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ними радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сами Рыбы будут чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: сегодня их коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!

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