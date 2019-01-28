Круизные лайнеры оказались опасными для здоровья

Ученые Школы здравоохранения Блумберг имени Джонса Хопкинса провели исследование и выяснили, насколько загрязнен воздух на круизных лайнерах. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Профессор Райан Кеннеди тайно измерил степень загрязненности воздуха над четырьмя круизными лайнерами, отплывшими от Западного побережья США. Он обнаружил, что показатели загрязненности воздуха над этими кораблями приблизительно равны тем же показателям в самых неэкологичных районах мира.

"Несмотря на то, что пассажиры находятся в открытом океане на свежем воздухе, они подвержены воздействию повышенной концентрации ультрадисперсных частиц", - говорится в исследовании.

"У меня нет никаких сомнений в том, что причина загрязненного воздуха - дизельное топливо", - пояснил профессор Кеннеди.

Представители круизных компаний заявили, что результаты исследований Кеннеди "совершенно нелепы и не имеют ничего общего с действительностью".

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