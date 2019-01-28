Многие европейские пираты принимали ислам - и вот почему

Практически всё Средневековье и большую часть Нового времени Северо-Западная Африка была оплотом крупномасштабного международного пиратства, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Средиземное море - колыбель морских цивилизаций - издревле обрело сомнительную славу пиратского моря. Где богатство, там, естественно, и разбойники. Одно время Римская империя, обретя контроль над всем Средиземным морем, покончила и с пиратством. Но в результате упадка Империи по берегам Средиземного моря опять размножились пиратские бандформирования, претендующие на статус государств.

Постепенно стало даже невозможно различить: то ли это государства, живущие пиратством, то ли пиратские шайки, именующие себя государствами. Да впрочем, на практике и не было разницы. С арабским завоеванием Северной Африки и Испании в VIII веке пираты стали часто выступать под прикрытием религиозной войны - джихада мусульман против христиан. Особый импульс этому придала Реконкиста - отвоевание Испании христианами, завершившееся в конце XV века, - и последовавшее за этим изгнание мусульман (мавров) из Испании.

Потомки изгнанников, обосновавшиеся на берегу Марокко и Алжира, принесли туда ненависть к христианам и жажду мщения. В начале XVI века Северо-Западная Африка покрылась сетью государств, основным источником дохода которых стал морской разбой. Европейцы назвали эту часть Африки (Магриб) Варварийским берегом. Кстати, имя "берберы", которым европейцы до сих пор называют преобладающий народ этих стран, пошло именно от слова "варвары".

Выгода превыше религии

Берберские пираты нападали на корабли любых наций и вероисповеданий, не исключая и мусульманские. Различные державы - тоже как христианские, так и исламские - стремились использовать пиратские государства в своих целях, заключали с ними союзы и т.д. Особенно покровительствовала пиратам Османская империя, как раз завоёвывавшая в это время Средиземноморье.

Берберские пираты признали верховную власть султана Турции. Многие турецкие адмиралы и капитаны той эпохи были по совместительству берберскими пиратами, и наоборот. Особенно прославились два брата Барбароссы - Арудж и Хайруддин. Католические короли тоже не брезговали союзами с морскими джихадистами. История Тулона как военно-морской базы Франции ведёт своё начало с того, как в 1534 году король Франциск I предоставил его для пиратского флота берберов, помогавших ему в войне с Испанией.

Причём, по приказу короля, из Тулона были выселены жители, а местные церкви обращены в мечети. Пиратская вольница Варварийского берега привлекала "джентльменов удачи" разных национальностей и вероисповеданий. Все морские бродяги буйного нрава, не поладившие с законом, могли найти убежище в любом из государств Варварийского берега. Причём некоторым удавалось даже основать свои государства. Для большего авторитета такие пираты европейского происхождения часто принимали ислам.

Турецкий герой из Италии

Первым христианским отступником, ставшим знаменитым пиратом, стал итальянец Джованни Диониджи Галени. Семнадцати лет он был захвачен в плен берберскими корсарами Хайруддина Барбароссы и определён рабом на галеры. Желая улучшить своё положение, он согласился принять ислам и примкнуть к воинам Аллаха. Галени принял имя Улуч Али. Он оказался очень способным моряком и ещё более удачливым корсаром.

Его взял к себе на службу знаменитый турецкий адмирал Тургут-Реис. Улуч Али со временем был пожалован в сан паши, получил звание адмирала флота, назначался беем различных провинций. Корабли Кылыч Али-паши (как он стал именоваться) наводили ужас на побережья христианских государств Средиземного моря. Прославившись во многих сражениях, Кылыч Али мирно почил в 1587 году в Стамбуле. Он и сейчас чтится в Турции как великий национальный герой.

Голландские и английские джихадисты

Корсарство стало в конце XVI века бизнесом многих европейских капитанов во время войн. Такие капитаны получали от своих правительств "лицензии" на набор вооружённых людей и ведение морского разбоя против судов противника. С наступлением мира корсарам было трудно отделаться от приобретённых привычек. Некоторые из них уходили в Магриб и оттуда продолжали грабить, в том числе суда своей родины.

Одним из них стал голландский капитан Симон де Дансер. Он прибыл в Алжир в 1600 году, принял ислам и, поступив на службу к бею, реорганизовал алжирский флот по образцу голландского - одного из лучших в то время. Через некоторое время Дансер сколотил самостоятельную банду и первым вывел берберских пиратов на просторы Атлантического океана, совершая рейды аж до Исландии. Он нападал и на турецкие корабли. В 1609 году Дансера, невзирая на его религию и прошлые дела, решило привлечь на службу французское правительство. Оно поручило ему, используя старые связи, договориться за Францию с беем Алжира.

Однако в Алжире не посчитались с дипломатическим иммунитетом и прежними заслугами Дансера и, за нападения на султанские корабли, арестовали, едва он ступил на берег, и отрубили ему голову. В это же время берега Средиезмного моря начал терроризировать английский пират Джек Уорд по прозвищу Шарки (от shark - акула; эту фамилию Артур Конан Дойл дал одному из героев своих "Морских рассказов"). Не добившись помилования от своего правительства, Уорд в 1607 году принял ислам и сделал базой своих пиратских экспедиций Тунис. Он неслыханно обогатился и умер в большой роскоши в 1622 году.

Пиратская республика в Марокко и основание Нью-Йорка

Самую причудливую карьеру проделал, пожалуй, Ян Янсон из Харлема, взявший имя Мурат-Реис (в честь знаменитого турецкого флотоводца). После окончания войны с Испанией он обосновался на Варварийском берегу, причём действовал то под нидерландским, то под турецким флагом - в зависимости от того, на кого нападал.

В 1618 году его самого захватили в плен берберы, но Янсон не растерялся и заявил о желании принять ислам. Он скооперировался с двумя своими соотечественниками, ранее перешедшими в религию пророка - Сулейман-Реисом ("реис" по-турецки флотоводец) и Симоном Танцором. Вместе они избрали своей базой порт Сале на побережье Марокко. Не желая подчиняться власти местного султана, голландцы-мусульмане провозгласили независимость Сале.

Власть Сале была по форме похожа на Голландскую республику. На самом деле это была олигархия 14 главных бандитов, из которых один на год становился "президентом республики и главнокомандующим". Пиратская республика Сале просуществовала более двадцати лет. За это время Мурат-Реис совершил несколько бандитских рейдов к берегам Англии, Ирландии и даже Исландии, грабил корабли на Ла-Манше. После 1641 года сведения о Янсоне теряются. Любопытно, что его сыновья известны как одни из основателей города Нью-Йорка, который тогда назывался Новым Амстердамом.