Шокирующие предсказания Ванги на 2019 год
За много лет своей карьеры ясновидящей женщина предсказала множество событий, которые произошли на самом деле.
Она предвидела террористическую атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 го сентября, Брэксит и ИГИЛ, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
В этом году, если верить целительнице, мы увидим мега-цунами, еще один экономический коллапс и попытку покушения на Путина.
Болгарская ясновидящая была прозвана "балканским нострадамусом" за свои предсказания, случающиеся с пугающей точностью.
Все жизненно важные изменения и происшествия на ближайшие 12 месяцев были названы "мрачными и несчастными", и горе поглотит 2019-й.
Среди других пророчеств на будущий год есть падение метеорита в России и загадочная болезнь Дональда Трампа, после которой он якобы даже потеряет слух.
Но циники не верят ее предсказаниям. Некоторые считают, что они слишком пессимистичные и мрачные.
"Она что, не может предсказать что-нибудь приятное для этого мира?", - негодуют пользователи в комментариях.
Верить или не верить каждый решает для себя, а точно знать мы сможем только в наступившем году.