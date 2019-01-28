Шокирующие предсказания Ванги на 2019 год

За много лет своей карьеры ясновидящей женщина предсказала множество событий, которые произошли на самом деле.

Она предвидела террористическую атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 го сентября, Брэксит и ИГИЛ, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В этом году, если верить целительнице, мы увидим мега-цунами, еще один экономический коллапс и попытку покушения на Путина.

Болгарская ясновидящая была прозвана "балканским нострадамусом" за свои предсказания, случающиеся с пугающей точностью.

Все жизненно важные изменения и происшествия на ближайшие 12 месяцев были названы "мрачными и несчастными", и горе поглотит 2019-й.

Среди других пророчеств на будущий год есть падение метеорита в России и загадочная болезнь Дональда Трампа, после которой он якобы даже потеряет слух.

Но циники не верят ее предсказаниям. Некоторые считают, что они слишком пессимистичные и мрачные.

"Она что, не может предсказать что-нибудь приятное для этого мира?", - негодуют пользователи в комментариях. ​

Верить или не верить каждый решает для себя, а точно знать мы сможем только в наступившем году.